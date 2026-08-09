पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी

फुकेटहून दिल्लीला येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात धक्के बसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या विमानाच्या पायलटची डोप टेस्ट केल्यानंतर तो नशेत असल्याचं आढळून आल्यानं खळबळ उडालीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोप टेस्ट पॉझिटिव्ह येताच त्याला ड्युटीवरून काढून टाकण्यात आलं. दरम्यान, विमानाला बसलेल्या अचानक धक्क्यामुळे क्रू मेंबर्ससह काही प्रवासी जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उंचीवर असताना विमान अचानक खाली आल्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही पायलटना ड्युटीवरून हटवण्यात आलंय..एअर इंडियाकडून पायलटच्या डोप टेस्टबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. एअर इंडियाने सांगितलं की, विमानाच्या नियमानुसार पायलटची टेस्ट केली होती. अद्याप टेस्टचे रिपोर्ट एअर इंडियाला देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या यावर भाष्य करता येणार नाही..केंद्र सरकारविरोधात तमिळनाडूचा शड्डू, मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा निर्णय.एविएशन नियमानुसार क्रू मेंबर्सची नियमितपणे ड्रग टेस्ट केली जाते. गरज पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सहकार्य केलं जाईल असंही एअ इंडियाने म्हटलं आहे. फुकेटहून दिल्लीला येणारी १४५ प्रवाशांचं विमान अचानक ओडिशाजवळ खाली आलं. विमान जवळपास ३०० फूट खाली आल्यानं प्रवाशांसह क्रू मेंबर्सना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर विमान दिल्लीत उतरवलं गेलं..विमान दिल्लीत उतरताच १३ प्रवाशी आणि ४ क्रू मेंबर्सना तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं आहे. डीजीसीए या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. टर्ब्युलन्सवेळी पायलने योग्य पद्धतीने विमान सावरलं की नाही हे पाहिलं जाईल. तसंच टर्ब्युलन्स हवामानामुळे झालं की इतर काय कारण होतं याचाही तपास केला जाणार आहे..विमान अचानक खाली आल्यानं तांत्रिक बिघाड तर झाला नाहीय ना याचाही शोध घेतला जात आहे. याशिवाय अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विमान हवेत अचानक खाली आल्यानंतरही ते दिल्लीपर्यंत आणलं गेलं. हा निर्णय योग्य होता का? त्याला वाराणसी किंवा लखनऊत उतरवता आलं नसता का यावरही चौकशी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.