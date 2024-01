Ajit Doval Birthday: भारताचे 'जेम्स बाँड'! पाकिस्तानमधला थरारक किस्सा, डोवाल यांच्याबाबत जाणून घ्या खास गोष्टी

नवी दिल्ली- भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचा आज जन्मदिवस आहे. २० जानेवारी १९४५ रोजी जन्मलेले डोवाल आज ७९ वर्षांचे झाले आहेत. भारताचे 'जेम्स बाँड' म्हणून त्यांची ओळख आहे. गुप्तहेर ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशी अजित डोवाल यांची प्रदीर्घ कारकीर्द अनेक आव्हानांनी भरलेली होती. चित्रपट कथेला साजेशे असे त्यांचे आयुष्य राहिलेलं आहे. डोवाल यांच्या विषयीच्या काही ठळक गोष्टी आपण जाणून घेऊया (Ajit Doval Birthday Interesting Things To Know About Indian Spy National Security Advisor nsa)

अजित डोवाल यांनी अनेक गुप्त आणि धाडसी मिशन्स पार पाडले आहेत. देशावरील प्रेमापोटी त्यांनी थरारक मिशन यशस्वी करुन दाखवले आहेत. अशा अजित डोवाल यांचा जन्म देवभूमी उत्तराखंडच्या पौरी गढवाल येथे झाला. सुरुवातीचे त्यांचे शिक्षण राजस्थानमधील अजमेर मिलिट्री स्कूलमध्ये झाले. १९६७ मध्ये त्यांनी आग्रा युनिव्हर्सिटीमधून अर्थशास्त्रातून पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेत आयपीएस ते भारतीय गुप्तहेर अशी कारकीर्द घडवली.