''चीनने माझ्या लोकांना पकडलं होतं, करिअर जवळपास संपलं होतं'', अजित डोवाल यांनी सांगितला थरारक किस्सा!

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी थरारक अनुभव सांगितला आहे. IIT रुडकीच्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी सिक्कीममधील आपल्या इंटेलिजन्सच्या दिवसांची आठवण सांगितली. त्या एका मिशनमुळे आपलं संपूर्ण करिअरच संपलं असं आपल्याला वाटलं होतं, असं डोभाल म्हणाले..डोभाल यांच्या म्हणण्यानुसार, ते त्यावेळी तरुण IPS अधिकारी होते आणि सिक्कीममध्ये इंटेलिजन्सची जबाबदारी सांभाळत होते. सीमावर्ती भागावर लक्ष ठेवणं आणि चीनच्या PLAच्या हालचालींबाबत माहिती गोळा करणं ही त्यांचं काम होतं. एकदा सीमावर्ती भागात इंटेलिजन्स मिशनसाठी काही जणांना पाठवण्यात आलं. हे पथक साधारण आठ दिवसांत परत येणं अपेक्षित होतं. मात्र, आठ दिवस उलटले तरी त्यांचा काहीच पत्ता नव्हता. दिवस वाढत गेले. दहा दिवस झाले, त्यानंतर जवळपास पंधरा दिवसही उलटले. तरीही टीम परतली नव्हती..Art Inspiration: नक्कल नको, स्वतःचा 'आवाज' शोधा! चित्रकार मनीषा पारेख यांचा प्रेरणादायी कलाप्रवास; वारसा असूनही कष्टाने सिद्ध केले वेगळेपण.या काळात डोभाल यांची चिंता वाढत होती. नेमकं काय झालंय, मिशनवर गेलेले लोक सुरक्षित आहेत का, याची काहीच माहिती त्यांच्याकडे नव्हती. तेवढ्यात मुख्यालयातून त्यांना फोन आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विचारलं की, काही लोक सीमापार पाठवले आहेत का? त्यानंतर त्यांना कळलं की ते लोक चिनी सैन्याच्या ताब्यात आहेत. डोभाल यांनी सांगितलं की, त्या लोकांची चौकशी करण्यात आली होती. नंतर झालेल्या चर्चेनंतर त्यांची सुटका झाली. मात्र, ते परतले तेव्हा त्यांची अवस्था खूपच खराब होती. या घटनेनंतर चौकशी सुरू झाली आणि डोभाल यांना आपलं करिअर आता संपलं असं वाटू लागलं..मात्र, चौकशीत त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं नाही. नंतर मुख्यालयातून देण्यात आलेल्या नकाशे आणि स्केचमध्ये काही त्रुटी असल्याचं समोर आलं. याच काळात एका ज्येष्ठ तिबेटी शेरपाने डोभाल यांना धीर दिला. त्याने नकाशाचं उदाहरण देत आयुष्याचे तीन साधे नियम सांगितले, आपण सध्या कुठे आहोत हे कळलं पाहिजे, कुठे जायचं आहे हे ठरलं पाहिजे आणि तिथे पोहोचण्याचा मार्ग माहिती असला पाहिजे..Surendran Nair Art : मिथक, स्मृती आणि विनोदातून जग पाहणारे चित्रकार; सुरेंद्रन नायर यांची अनोखी कला.डोभाल म्हणाले की, या तीन गोष्टींचा त्यांच्या आयुष्यावर खोल परिणाम झाला. विद्यार्थ्यांना त्यांनी सांगितलं की, आयुष्यात कधी सगळं बिघडलंय असं वाटू शकतं; पण अशा वेळी घाबरण्यापेक्षा आपली दिशा पुन्हा तपासणं महत्त्वाचं आहे.त्यांनी तरुणांना तंत्रज्ञानाच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात मिळणाऱ्या संधींचीही जाणीव करून दिली. आजची पिढी मोठ्या संधींच्या काळात पुढे येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.