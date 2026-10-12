Success Story: २ खोल्यांचे घर, ४ भावंडांचे यूपीएससीत यश! कुणी आयएएस तर कुणी आयपीएस बनले

कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असली तरीही अनेकांचे स्वप्न मोठे असतात. प्रत्येकाला मोठं होऊन डॉक्टर, पायलट आयएएस अधिकारी, आयपीएस अधिकारी व्हायचं असतं. त्यामुळे जोमाने अभ्यास करून सर्व आव्हानांवर मत करत यश गाठतात. अशीच एक घटना उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यातील लालगंज शहरातून समोर आली आहे. .एका ग्रामीण बँकेत व्यवस्थापक असलेले अनिल मिश्रा त्यांची पत्नी आणि चार मुले असा त्यांचा परिवार आहे. आर्थिक परिस्थिती सर्वसामान्यांसारखी असून ते त्यांच्या परिवारासह दोन खोल्या असणाऱ्या घरात राहत होते. त्यांच्या चारही मुलांचे प्राथमिक शिक्षण हिंदी माध्यमाच्या शाळांमध्ये झाले..Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये.कुटुंबातील दोन मुली माधवी आणि क्षमा, यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. सुरुवातीला कठोर परिश्रम करूनही त्यांना यश मिळाले नाही. यामुळे त्यांच्या घरातील वातावरण काहीसे निराशाजनक झाले होते. त्यावेळी योगेश नोएडामध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत होता. आपल्या बहिणींच्या अपयशामागील खरे कारण शोधण्यासाठी, योगेशने मोठे पाऊल उचलले. ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्याची दिशाच बदलून गेली..योगेश मिश्राने २०१३ मध्ये आपली सुरक्षित आणि उच्च पगाराची नोकरी सोडली. बहिणींना मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्याला यूपीएससी परीक्षेचा पेपर पॅटर्न, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप समजून घ्यायचे होते. कोणताही विचार न करता, त्याने स्वतः यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. २०१३ मध्ये, त्याने पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि तो आयएएस अधिकारी बनला..यानंतर त्याने तयार केलेल्या सर्व नोट्स त्यांच्या भावंडांसोबत शेअर केले. चारही भावंडे एकत्र मिळून अभ्यास करू लागली. योगेश मिश्रा यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्यानंतर २०१४ मध्ये, त्यांची बहीण माधवी मिश्रा यांनी देखील अखिल भारतीय स्तरावर ६२ वा क्रमांक मिळवून आयएएस अधिकारी पदी उत्तीर्ण झाल्या. .Bus Fare Hike: बसमधून प्रवास करणे महागणार! प्रवासात खिसा रिकामा, मिरा-भाईंदर पालिकेचा बस भाडेवाढीचा प्रस्ताव.यानंतर धाकटा भाऊ लोकेश मिश्रा यांनी यूपीएससी परीक्षेत अखिल भारतीय स्तरावर ४४ वा क्रमांकावर यश मिळवून आयएएस अधिकारी पद पटकावले. तर धाकटी बहीण क्षमा मिश्रा यांनी देखील अखिल भारतीय स्तरावर १७२ वा क्रमांक मिळवून भारतीय पोलीस सेवेत यश पटकावले..'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद२०१५ चा यूपीएससी सीएसईचा निकाल जाहीर होताच मिश्रा कुटुंबाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. एका सामान्य कुटुंबातील चारही भावंडांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन इतिहास घडवला. या पराक्रमाची नोंद 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्येही झाली..रेल्वे प्रवासात प्रवाशांची घुसमट, अपुऱ्या सुविधांमुळे दररोज गर्दीशी सामना; अतिरिक्त लोकलची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.