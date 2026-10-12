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Success Story: २ खोल्यांचे घर, ४ भावंडांचे यूपीएससीत यश! कुणी आयएएस तर कुणी आयपीएस बनले

IAS-IPS Success Story: मध्यमवर्गीय कुटुंबातील चारही भावंडांनी इतिहास घडवला आहे. जाणून घ्या चारही भावंडांची प्रेरणादायी यशोगाथा.
IAS-IPS Success Story

IAS-IPS Success Story

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असली तरीही अनेकांचे स्वप्न मोठे असतात. प्रत्येकाला मोठं होऊन डॉक्टर, पायलट आयएएस अधिकारी, आयपीएस अधिकारी व्हायचं असतं. त्यामुळे जोमाने अभ्यास करून सर्व आव्हानांवर मत करत यश गाठतात. अशीच एक घटना उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड जिल्ह्यातील लालगंज शहरातून समोर आली आहे.

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