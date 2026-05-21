Fuel Adjustment Factor: डिझेल दरवाढीचा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला फटका! मालवाहतुकीचे दर बदलणार; नवा फॉर्म्युला लागू होणार

देशभरातील वाहतूकदारांची संघटना असलेल्या ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मालवाहतुकीच्या दरांमध्ये इंधन समायोजन घटक लागू करण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेच्या मते, सध्याच्या जागतिक तणावाचा आणि युद्धसदृश परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठेवर आणि पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे वाहतूक उद्योगाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे..AITWA च्या मते, १५ मे २०२६ पासून डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील निर्बंध आणि जागतिक तणावामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. शिवाय, भारतीय रुपयावरील वाढत्या दबावामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. अनेक भागांमध्ये डिझेल पंपांवर तुटवडा जाणवत असल्याचेही वृत्त आहे, ज्याचा थेट परिणाम ट्रक वाहतुकीवर होत आहे..संस्थेने म्हटले आहे की, गेल्या दोन महिन्यांत डीईएफच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. टायरच्या किमतीतही अंदाजे पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरातील टोल शुल्कातही वाढ होणार आहे. एआयटीडब्ल्यूएच्या मते, एकूण वाहतूक परिचालन खर्चापैकी अंदाजे ६५ टक्के खर्च डिझेलवर होतो, त्यामुळे हा वाढीव खर्च सध्याच्या मालवाहतूक करारांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे..AITWA ने FAF अंतर्गत एक सरळसोपा फॉर्म्युला स्थापित केला आहे. १५ मे २०२६ रोजीच्या डिझेलच्या दराला आधारभूत मानून, त्यानंतर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर एक रुपयाच्या वाढीसाठी मालवाहतुकीचे दर ०.६५% ने वाढतील. संस्थेने स्पष्ट केले आहे की, हा FAF केवळ वाढलेल्या इंधन खर्चाची भरपाई करण्याच्या उद्देशाने आहे आणि यातून वाहतूकदारांना कोणताही अतिरिक्त नफा मिळणार नाही..AITWA ने व्यापार आणि उद्योग संघटनांना आवाहन केले आहे की, २० मे २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या FAF कडे एक सामान्य वार्षिक दरवाढ म्हणून न पाहता, एक असाधारण जागतिक खर्च समायोजन म्हणून पाहावे. या संघटनेने हे देखील आठवण करून दिली की, रस्ते वाहतूक हा भारताच्या पुरवठा साखळीचा कणा आहे आणि या कठीण काळात उद्योगांचा पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.