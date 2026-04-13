Ambedkar Jayanti: बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी CM योगींचे जनतेला पत्र! सुदामाची 'ती' आठवण आणि ६ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेला एक भावनिक आणि प्रेरणादायी पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांचा सन्मान करत, त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि सरकारच्या योजना कशा प्रकारे बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील भारत घडवत आहेत, हे सांगितले आहे.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी हे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:.बाबासाहेबांच्या संवेदनशिलतेची 'ती' आठवणमुख्यमंत्री योगी यांनी आपल्या पत्रात बाबासाहेबांच्या जीवनातील एक हृदयस्पर्शी किस्सा सांगितला आहे. बाबासाहेबांच्या घरी मदतनीस म्हणून 'सुदामा' नावाचा व्यक्ती काम करायचा. एकदा सुदामा रात्री उशिरा चित्रपट पाहून परतला आणि थंडीत घराबाहेरच झोपला. सकाळी जेव्हा सुदामा जागा झाला, तेव्हा त्याला दिसले की खुद्द बाबासाहेबांनी त्याला थंडी वाजू नये म्हणून स्वतःचा 'ओव्हरकोट' पांघरला होता. यावरून बाबासाहेब किती संवेदनशील समाजसुधारक होते, हे स्पष्ट होते.."शिक्षित व्हा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा"मुख्यमंत्र्यांनी बाबासाहेबांच्या शिक्षणाप्रती असलेल्या ओढीचे कौतुक केले आहे. बाबासाहेब दररोज १६ ते १८ तास अभ्यास करायचे आणि त्यांच्याकडे ३५ हजारांहून अधिक पुस्तकांचा संग्रह होता.त्यांनी दिलेला 'राजकोषीय संघवाद' (Fiscal Federalism) हा विचार आजही देशासाठी अमूल्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला आवाहन केले आहे की, आपल्या घरात चांगली पुस्तके ठेवा, स्वतः वाचा आणि मुलांनाही प्रेरित करा..बाबासाहेबांच्या विचारांवर आधारित सरकारी योजनायोगी सरकारने आपल्या पत्रात दावा केला आहे की, सरकार बाबासाहेबांच्या न्याय आणि समतेच्या तत्त्वावर चालत आहे. रेशन, मोफत घरे (आवास), शौचालय, आरोग्य सेवा आणि 'घरौनी' योजनेद्वारे महिलांना मालमत्तेचे अधिकार दिले जात आहेत.अटल निवासी विद्यालयमधून वंचित कुटुंबातील मुलांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मोफत दिले जात आहे. शिवाय दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांचे नूतनीकरण केले जात आहे..झिरो पॉव्हर्टी' (Zero Poverty) मोहिमेचा संकल्पमुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, नियोजित कार्यक्रमांमुळे उत्तर प्रदेशातील ६ कोटींहून अधिक लोक बहुआयामी गरिबीतून बाहेर आले आहेत. आता सरकार 'झिरो पॉव्हर्टी' हा कार्यक्रम पुढे नेत असून, राज्यातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले.पत्राचा सारांशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मते, बाबासाहेबांचे विचार अंगीकारल्याशिवाय समरस, सशक्त आणि समृद्ध प्रदेशाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. हे पत्र केवळ शुभेच्छा नसून, बाबासाहेबांच्या 'शिक्षित व्हा' या मंत्राला घराघरात पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न आहे.