पोलिसांवर आली 'धक्का' मारण्याची वेळ! कैद्यांनी भरलेली बस भररस्त्यात पडली बंद अन्...

Amritsar Viral Video: अमृतसरमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथे कैद्यांना न्यायालयात घेऊन जाणारी पोलिसांची बस अचानक रस्त्यात बंद पडली. त्यामुळे काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. विशेष म्हणजे, पोलिस कर्मचाऱ्यांना स्वतः खाली उतरून बसला धक्का द्यावा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या समाजमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल होत आहे..या घटनेचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. व्हिडीओमध्ये कैद्यांनी भरलेली बस सुरू करण्यासाठी पोलिस कर्मचारी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या घटनेनंतर अमृतसर मध्यवर्ती कारागृह प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत..दरम्यान, या घटनेमुळे सुरक्षेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. यावेळी एखादी अप्रिय घटना घडली असती किंवा कैद्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, तर मोठा धोका निर्माण होऊ शकला असता, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः गर्दीच्या ठिकाणी अशी घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे..कैद्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची स्थिती, नियमित देखभाल आणि सुरक्षाव्यवस्था यांची तातडीने तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. तसेच अशा घटना टाळण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी होत आहे. दरम्यान, हा प्रकार सध्या चर्चेचा विषय ठरला असून प्रशासनाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.