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Anant Ambani Tirupati Temple : अनंत अंबानींकडून तिरुपतीच्या मंदिराला २७.५ कोटींची देणगी; 25 इलेक्ट्रिक बससह ड्रायव्हरचा पगारही रिलायन्स देणार

Electric Buses Tirupati : अनंत अंबानी यांनी तिरुपतीच्या मंदिराला २७.५ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. याशिवाय रिलायन्सकडून २५ इलेक्ट्रिक बस आणि त्यांच्या चालकांचा पगारही दिला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Anant Ambani Tirupati Temple electric bus free

Anant Ambani Tirupati Temple electric bus free

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Anant Ambani Donation : अनंत अंबानी यांनी तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) ला 27.5 कोटी रुपयांच्या 25 इलेक्ट्रिक बस देण्याची घोषणा केली. रविवारी (28 जून) श्री वेंकटेश्वर स्वामींचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने ही मदत करण्यात येणार आहे. बससोबतच चालकांचे वेतन आणि चार्जिंग सुविधेचाही खर्च रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून उचलण्यात येणार आहे.

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