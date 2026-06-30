Anant Ambani Tirupati Temple : अनंत अंबानींकडून तिरुपतीच्या मंदिराला २७.५ कोटींची देणगी; 25 इलेक्ट्रिक बससह ड्रायव्हरचा पगारही रिलायन्स देणार

Anant Ambani Donation : अनंत अंबानी यांनी तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) ला 27.5 कोटी रुपयांच्या 25 इलेक्ट्रिक बस देण्याची घोषणा केली. रविवारी (28 जून) श्री वेंकटेश्वर स्वामींचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने ही मदत करण्यात येणार आहे. बससोबतच चालकांचे वेतन आणि चार्जिंग सुविधेचाही खर्च रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून उचलण्यात येणार आहे..अनंत अंबानी यांनी सांगितले की, "टीटीडीला देण्यात येणाऱ्या 25 इलेक्ट्रिक बसांची एकूण किंमत सुमारे 27.5 कोटी रुपये आहे. या बस चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 50 चालकांचे वेतन, भत्ते आणि इतर खर्चही रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून करण्यात येईल. तसेच या बस सुरळीतपणे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासही कंपनी आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य करणार आहे.".तिरुमला परिसरात दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळे मंदिर परिसरातील वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस उपयुक्त ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. या उपक्रमामुळे भाविकांच्या प्रवासाला अधिक सुविधा मिळण्याबरोबरच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत होणार आहे..दरम्यान, जून महिन्यातील अनंत अंबानी यांची ही तिरुमलाची दुसरी भेट ठरली. यापूर्वी 12 जून रोजी त्यांनी वडील तथा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी आणि पत्नी राधिका मर्चंट यांच्यासह श्री वेंकटेश्वर स्वामींचे दर्शन घेतले होते. त्यावेळी टीटीडीचे कार्यकारी अधिकारी मुद्धाडा रविचंद्र यांनी मुकेश अंबानी यांचा देवस्थानाच्या वतीने सन्मान करून श्री वेंकटेश्वर स्वामींचा लाडू आणि तीर्थप्रसाद प्रदान केला होता. त्यानंतर अंबानी कुटुंबाने टीटीडीच्या गोशाळेलाही भेट दिली होती..दुसरीकडे, आठवड्याच्या अखेरीस तिरुमलामध्ये भाविकांची विक्रमी गर्दी झाल्याने टीटीडी प्रशासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्य भाविकांना शक्य तितक्या लवकर दर्शन मिळावे यासाठी सोमवार (29 जून) रोजी व्हीआयपी ब्रेक दर्शन तसेच श्रीवाणी योजनेअंतर्गत त्याच दिवशीच्या ऑनलाइन दर्शन आरक्षणाचा कोटा रद्द करण्यात आला..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती थेट विमानसेवेचे संकेत; पुण्यात मिळेना स्लॉट, ‘स्टार’कडून सोलापूरहून उड्डाणाची तयारी!.टीटीडीचे अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चि. वेंकय्या चौधरी यांनी सांगितले की, शनिवारी अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर भाविक तिरुमलामध्ये दाखल झाले. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था आणि सर्वसामान्य भाविकांच्या सोयीला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि दर्शन प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.