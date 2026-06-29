देश

Anant Ambani : अनंत अंबानी यांची तिरुमलात सुप्रभात सेवा

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी यांनी तिरुमलातील भगवान व्यंकटेश्वर स्वामींच्या पवित्र मंदिरात दर्शन घेऊन पूजाअर्चा केली.
Anant Ambani

Anant Ambani

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तिरुमला - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी यांनी तिरुमलातील भगवान व्यंकटेश्वर स्वामींच्या पवित्र मंदिरात दर्शन घेऊन पूजाअर्चा केली. तसेच सुप्रभात सेवेत सहभाग घेतला.

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Tirupati Balaji Temple
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Anant Ambani