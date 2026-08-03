Crime: पोटच्या मुलीसोबत नको ते केलं; रागाच्या भरात प्रेयसीनं प्रियकराचं गुप्तांग कापलं नंतर..., नेमकं काय घडलं?

आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथील ड्रायव्हर्स कॉलनीमध्ये प्रियकर आणि प्रेयसीमध्ये गंभीर वाद झाला. त्यानंतर त्या विवाहित महिलेने तिचा प्रियकर नरेशवर आपल्या मुलीला वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप केला आणि रागाच्या भरात त्याच्या गुप्तांगावर हल्ला केला. नरेश गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अनंतपूरमधील ही घटना एक आई आपल्या मुलीचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण आहे. अनंतपूर शहरातील एका महिलेने तिच्या मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रियकराचे गुप्तांग कापले. अनंतपूर शहरातील ड्रायव्हर्स कॉलनीत राहणारी सुनीता गेल्या काही काळापासून ताडीपत्री येथील रहिवासी असलेल्या सुरेशसोबत राहत आहे. सुरेश ऑटो चालक म्हणून काम करतो..Crime News: टीव्ही पाहताना चुकून चॅनेल बदललं; पत्नीला संताप अनावर, विळा उचलला अन्... पतीसोबत धक्कादायक कृत्य घडलं.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, सुरेशने दारूच्या नशेत सुनिताच्या मुलीचा विनयभंग केला. संतापलेल्या सुनिताने चाकूने त्याचे गुप्तांग कापले. या कृत्यात सुनिताच्या मुलीने त्याला मदत केली. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असलेल्या सुरेशला स्थानिकांनी तात्काळ अनंतपूर शासकीय रुग्णालयात नेले. त्यानंतर सुनिता वन टाऊन पोलीस ठाण्यात जाऊन शरण आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घटनेचा तपास सुरू केला आहे..Pappu Yadav: पत्रकार परिषदेतच मोठी घटना! खासदार पप्पू यादवांवर चाकुहल्ला; घटनेनं खळबळ, नेमकं काय घडलं?.घटनेनंतर सुनीता अनंतपूर फॉरेस्ट टाऊन पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने आत्मसमर्पण केले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पीडित महिला आणि तिच्या मुलीचे जबाब नोंदवत आहेत. गैरवर्तनाचे आरोप आणि हल्ल्यामागील हेतूची सखोल चौकशी सुरू आहे. ही घटना अनंतपूर शहरात चर्चेचा विषय बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.