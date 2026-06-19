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Life-Saving Injection 9 Crore Case: अनिकाच्या उपचारांसाठी ९ कोटींच्या इंजेक्शनची गरज, हायकोर्टाने गुजरात सरकारवर ओढले ताशेरे; 'चिमुकली लाडकी बहीण नाही का?'

Anika treatment case : अनिकाच्या उपचारांसाठी ९ कोटी रुपयांच्या जीवनरक्षक इंजेक्शनसाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारला जाब विचारला. "ही चिमुकली लाडकी बहीण नाही का?" असा सवाल करत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
9 crore injection for Anika High Court questions gujarat government

9 crore injection for Anika High Court questions gujarat government

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

High Court questions government : गंभीर आजाराशी झुंज देणाऱ्या चिमुकली अनिकाच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या नऊ कोटी रुपयांच्या जीवनरक्षक इंजेक्शनप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला महत्त्वाचा सवाल केला. "ही मुलगीही राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांइतकीच महत्त्वाची नाही का?" अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे.

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