Life-Saving Injection 9 Crore Case: अनिकाच्या उपचारांसाठी ९ कोटींच्या इंजेक्शनची गरज, हायकोर्टाने गुजरात सरकारवर ओढले ताशेरे; 'चिमुकली लाडकी बहीण नाही का?'

High Court questions government : गंभीर आजाराशी झुंज देणाऱ्या चिमुकली अनिकाच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या नऊ कोटी रुपयांच्या जीवनरक्षक इंजेक्शनप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला महत्त्वाचा सवाल केला. "ही मुलगीही राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांइतकीच महत्त्वाची नाही का?" अशी विचारणा करत न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जून रोजी होणार आहे..१६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनिकाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर महत्त्वाचा युक्तिवाद मांडला. लाडकी बहीण योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्याच्या अनुदानातून केवळ दोन रुपये कमी केल्यास अनिकाच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेली नऊ कोटी रुपयांची रक्कम सहज उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले..या युक्तिवादाची दखल घेत गुजरात उच्च न्यायालयाने सरकारला, "ही चिमुकलीदेखील राज्याची लाडकी नाही का?" असा सवाल उपस्थित केला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने सरकार आणि संबंधित संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे..दरम्यान, अनिकाची प्रकृती चिंताजनक असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून ती केवळ द्रवरूप आहारावर आहे. तिच्यावर उपचारासाठी आवश्यक असलेले जीवनरक्षक इंजेक्शन देण्यासाठी तिचे वजन १३ किलोपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वेळ निघून जात असताना कुटुंबीयांसमोर उपचार तातडीने सुरू करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..Gujarat Mother Daughter: गुजरातच्या त्या माय-लेकींचे उलगडले कोडे; जवळ सहा देशांचा व्हिसा, विपन्नावस्थेत राहायच्या सावळीविहीरच्या पुलाखाली!.अनिकाच्या कुटुंबीयांनी आणि समाजातील दात्यांच्या मदतीने आतापर्यंत सुमारे आठ कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र, उपचारासाठी अजूनही मोठ्या रकमेची आणि प्रशासकीय मंजुरीची आवश्यकता असल्याने आता सर्वांचे लक्ष २२ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे. या सुनावणीत अनिकाच्या आयुष्याशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.