Congress Leader Attack in Ankola : काँग्रेस नेत्याच्या डोक्यावर, मानेवर सपासप वार! अंकोल्यात भररस्त्यात नेमकं काय घडलं? पाहा हा धक्कादायक व्हिडिओ

बंगळूर : कारवार (उत्तर कन्नड) जिल्ह्यातील अंकोला येथे भरदिवसा गजबजलेल्या बाजारात काँग्रेस नेत्यावर जीवघेणा हल्ला (Congress leader attack in Ankola) झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. गोपाळकृष्ण नाईक (वय ४५) असे जखमी नेत्याचे नाव असून त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..बुधवारी सकाळी सुमारे १० वाजण्याच्या सुमारास नाईक हे अंकोला बाजारात मोटारीने आले होते. ते रस्त्याच्या कडेला मोटार उभी करून कामासाठी गेले होते. परत मोटारजवळ येत असताना गोवा नोंदणीच्या मोटारीमधून आलेल्या मारेकऱ्यांनी अचानक त्यांच्यावर रॉडने हल्ला केला..Ashok Kharat : 'मी महादेवाचा अवतार, तुला चांगलं करिअर घडवायचं असेल तर..'; वासनांध खरातचा शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार, कॅप्टनविरोधात सातवा गुन्हा.त्यानंतर चाकूने डोके आणि मानेवर वार करून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला आणि घटनास्थळावरून पसार झाले. नागरिकांनी तत्काळ जखमी नाईक यांना रुग्णालयात दाखल केले आणि पोलिसांना माहिती दिली. अंकोला पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहणी केली असता, हल्लेखोर गोवा नोंदणीच्या मोटारीमधून आल्याचे समोर आले.