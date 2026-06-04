IAI Exam Paper leak: ‘नीट’नंतर आणखी एक पेपरफुटी! ‘आयएआय’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर व्हायरल, दिल्लीतील क्लासचालकाविरुद्ध गुन्हा

नवी मुंबई: देशभरात ‘नीट-२०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात ‘सीबीआय’ने १३ जणांना अटक केल्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली असतानाच ‘आयएआय’ या नामांकित संस्थेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतील गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.दिल्ली येथील ‘अल्फा क्लासेस’च्या चालकाने सीएस-१ए या विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच फोडून ती व्हॉट्सॲप ग्रुपवर उत्तरांसह प्रसारित केल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘एनआरआय’ पोलिसांनी याप्रकरणी दिल्ली येथील अल्फा क्लासेसच्या चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आयएआय) या नामांकित संस्थेमार्फत २२ मे रोजी सकाळी ९.३० ते १२.४५ या वेळेत विमाशास्त्रीय सांख्यिकी (सीएस-१ए) या विषयाची परीक्षा झाली. या विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच पद्धतशीर बाहेर काढण्यात आली. याबाबतची माहिती ‘आयएआय’ संस्थेला समजल्यानंतर संस्थेने या पेपरफुटीची तपासणी केली..या तपासणीत दिल्ली येथील क्लासचालक मनीष मलिक याने ‘सीएस-१ए मे एक्झाम २०२६’ या नावाने विद्यार्थ्यांचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून प्रश्नपत्रिका आणि तिची अचूक उत्तरे प्रसारित करून ती परीक्षार्थींना पुरविल्याचे निष्पन्न झाले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.क्लासमधील विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावेत, क्लासचा निकाल शंभर टक्के लागून जास्त विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून त्या माध्यमातून मोठा आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या उद्देशाने मलिक याने ही प्रश्नपत्रिका व उत्तरे फोडल्याचे निदर्शनास आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.