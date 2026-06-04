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IAI Exam Paper leak: ‘नीट’नंतर आणखी एक पेपरफुटी! ‘आयएआय’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर व्हायरल, दिल्लीतील क्लासचालकाविरुद्ध गुन्हा

IAI CS1A exam paper leak case in India: नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर आयएआयच्या सीएस-१ए परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर लीक; दिल्लीतील ‘अल्फा क्लासेस’ चालकावर गुन्हा दाखल
Delhi Coaching Centre Owner Booked in IAI Exam Paper Leak Case

Delhi Coaching Centre Owner Booked in IAI Exam Paper Leak Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई: देशभरात ‘नीट-२०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात ‘सीबीआय’ने १३ जणांना अटक केल्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली असतानाच ‘आयएआय’ या नामांकित संस्थेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतील गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे.

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