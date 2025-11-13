देश

दिल्लीत पुन्हा स्फोट? रेडिसन हॉटेलजवळ मोठा आवाज झाल्याचा कॉल; पोलीस म्हणाले, टायर फुटलेला

Delhi News: दिल्लीत सोमवारी झालेल्या कार स्फोटानंतर आता आणखी एका ठिकाणी स्फोट झाल्याचं सांगण्यात येतंय. एका महिलेनं महिपालपूर परिसरात हॉटेल रेडिसनजवळ मोठा आवाज झाल्याचं सांगितलंय. यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत.
Loud Blast Heard Near Radisson Hotel in Delhi’s Mahipalpur Area

सूरज यादव
Delhi Blast: दिल्लीतील रेडिसन हॉटेलजवळ पुन्हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर आली होती. रेडिसन हॉटेल परिसरात मोठा आवाज झाल्याचा कॉल पोलिसांना आला होता. यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. दिल्लीत सोमवारी घडलेल्या या घटनेनंतर पुन्हा मोठे आवाज ऐकायला आल्याचं समोर येताच खळबळ उडाली होती. पण पोलिसांनी घटनास्थळी तपासणी केल्यानंतर सुटकेचा निश्वास टाकला. महिपालपूर परिसरातून ९.२० च्या सुमारास पोलिसांना एका महिलेनं कॉल केला होता. पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं.

