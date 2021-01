भारतीय लष्करप्रमुख पोहोचले होते चिनी सैन्याच्या छावणीजवळ; फोटो व्हायरल

नवी दिल्ली - संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानंतर आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याकडून नवीन संरक्षण कायदा जारी करण्यात आल्यानंतर एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. लष्कर प्रमुख जनरल एम एम नरवणे यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दौरा केला होता. त्यावेळी जनरल नरवणे चिनी सैन्याच्या कँपपासून फक्त 200 मीटर अंतरावर होते. त्यांनी चीनला लागून असलेल्या रेचिन ला दर्रे इथं भारतीय लष्कराच्या इन्फंट्री रेजिमेंटच्या तयारीसह आर्मर्ड ब्रिगेड आणि मॅकनाइज्ड इन्फंट्रीची तयारी पाहिली होती.

लष्कराच्या मुख्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्करप्रमुखांनी ख्रिसमस आणि नववर्षानिमित्त जेव्हा लडाखला लागून असलेल्या एलएसीचा दौरा केला होता. तेव्हा त्यांनी रेचिन ला दर्रे इथंही भेट दिली जिथून चीन सैन्याची छावणी 200 मीटर अंतरावर आहे. तेव्हाचे काही फोटो लष्कराच्या मुख्यालयाकडून जारी करण्यात आले होते. त्यात जनरल नरवणे यांनी सैनिकांसोबत एक फोटो काढला होता. फोटोमध्ये बॅकग्राउंडला पर्वतावर भारतीय लष्कराचे कँप एका रेषेत दिसतील.

General MM Naravane #COAS visited forward base #Tara and interacted with the local commanders and troops. He appreciated their high morale and state of readiness. #IndianArmy#NationFirst pic.twitter.com/Yr4GTE5Q11

— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 23, 2020