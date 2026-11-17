Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना ज्या सरकारी निवासस्थानी रहायचे त्यावर करण्यात आलेल्या खर्चावरून अनेकदा टीकेचा धनी ठरले होते. या बंगल्याला शीशमलह असं संबोधून भाजपने केजरीवाल यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. आता हा बंगला दिल्ली सरकारने नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतलाय. भ्रष्टाचाराचं जिवंत उदाहरण हा बंगला आहे म्हणूनच तो नागरिकांना दाखवला जाईल असं मंत्री प्रवेश साहिब सिंह यांनी म्हटलंय. पुढील आठवड्यापासून नागरिकांना या निवासस्थानाला भेट देता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे..केजरीवाल यांच्या या निवासस्थानाला भाजपने 'शीशमहल' असे नाव दिले होते. या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसा खर्च केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे हा बंगला राजकीय वादाचा विषय ठरला आहे. आता नागरिकांना हा बंगला प्रत्यक्ष पाहता येणार आहे..CM विजय दिल्लीत, अन् तामिळनाडूत राजकीय भूकंप; सरकार कोसळणार? MK स्टॅलिन यांनी टाकला सत्तास्थापनेचा डाव.मागील सरकारच्या काळात या निवासस्थानावर किती खर्च करण्यात आला याची माहिती लोकांसमोर आणण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. आम आदमी पक्षाने मात्र भाजपचे आरोप फेटाळले आहेत. राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे..अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना सिव्हिल लाइन्स परिसरातील फ्लॅगस्टाफ रोडवरील ६ क्रमांकाचा बंगला त्यांचे अधिकृत निवासस्थान होते. त्यांनी जवळपास दहा वर्षे या बंगल्यात वास्तव्य केले. त्यानंतर भाजपने या बंगल्याच्या नूतनीकरणाच्या खर्चावरून आम आदमी पक्षाला टार्गेट केले होते. या प्रकरणात नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच कॅगच्या अहवालात नूतनीकरणासाठी ३३.६६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच खर्चाच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी आणि वाढीव खर्चाबाबत निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.