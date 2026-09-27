देश

Ashutosh Ranka Detained : कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका यांच्यासह अनेकांना आसाममध्ये घेतलं ताब्यात

Ashutosh Ranka News : आसाममधील गुवाहाटी येथे नियोजित बैठकीपूर्वी कॉकरोच जनता पार्टीचे सहसंयोजक आशुतोष रांका यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.
Ashutosh Ranka Detained

Ashutosh Ranka Detained

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ashutosh Ranka Assam : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) पहिल्या प्रादेशिक बैठकीपूर्वीच गुवाहाटीत पोलिसांनी संघटनेचे सह-संयोजक आशुतोष रांका यांच्यासह अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना रविवारी ताब्यात घेतले. आसाम सचिवालयाजवळ होणाऱ्या बैठकीसाठी हे कार्यकर्ते जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखले.

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