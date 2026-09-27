Ashutosh Ranka Detained : कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका यांच्यासह अनेकांना आसाममध्ये घेतलं ताब्यात

Ashutosh Ranka Assam : कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) पहिल्या प्रादेशिक बैठकीपूर्वीच गुवाहाटीत पोलिसांनी संघटनेचे सह-संयोजक आशुतोष रांका यांच्यासह अनेक नेते व कार्यकर्त्यांना रविवारी ताब्यात घेतले. आसाम सचिवालयाजवळ होणाऱ्या बैठकीसाठी हे कार्यकर्ते जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखले..सीजेपीकडून या बैठकीसाठी सुमारे २०० ते ३०० कार्यकर्ते एकत्र येण्याची तयारी करण्यात आली होती. आसाममधील स्वयंसेवकांना संघटित करणे हा बैठकीचा उद्देश असल्याचे संघटनेने सांगितले. मात्र, बैठक सुरू होण्यापूर्वीच पोलिसांनी सभास्थळाकडे जाणारा मार्ग अडविला..सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके यांच्या माहितीनुसार, आशुतोष रांका यांच्यासह अंकित भारद्वाज, प्रेम आकाश आणि संघटनेच्या अन्य काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना गुवाहाटीतील पोलिस केंद्रात नेण्यात आले..Abhijeet Dipke: विजेता दहिया यांची CJPमध्ये एन्ट्री होणार? अभिजीत दिपकेंनी दिलं मोठं उत्तर; स्पष्ट केली भूमिका.कार्यकर्त्यांना बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे. पोलिसांच्या कारवाईनंतर संघटना कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून सीजेपीकडून सरकारी शाळांशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राजस्थानमधील सरकारी शाळांचा प्रश्न तसेच जिल्हा परिषद शाळांशी संबंधित मुद्दे संघटनेच्या नेत्यांकडून मांडण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.