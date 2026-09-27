Ashutosh Ranka Detained : गुवाहाटीत आशुतोष रांका ताब्यात; हिमंता बिस्वा सरमांवर अभिजीत दीपकेंचा गंभीर आरोप, दिला मोठा इशारा

कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी आसाममध्ये आशुतोष रंका यांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी सरमांना सर्वांना अटक करण्याचे आव्हान दिले असून, आशुतोष यांची सुटका झाली नाही तर CJP चे सर्व सदस्य आसामला जातील, असे स्पष्ट केले आहे..आशुतोष रांका आणि त्यांच्या टीमला गुवाहाटीमध्ये ताब्यात घेण्यात आले आहे. रांका यांनी आरोप केला की, “हिमंता बिस्वा सरमा यांना भीती वाटते की, जर आम्ही आसाममधील शाळांचे वास्तव उघड केले, तर देशाला त्यांची खरी स्थिती समजेल. काझीरंगामधील आमच्या लोकांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत आणि जमीन, जंगले व पाणी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली केले जात आहे.”.Ashutosh Ranka Detained : कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका यांच्यासह अनेकांना आसाममध्ये घेतलं ताब्यात.दीपके यांनी सांगितले की, आशुतोष यांना आसाम पोलिसांनी एका खाजगी निवासस्थानातून ताब्यात घेतले. त्यांना अद्याप आरोप किंवा ताब्यात घेण्याचे कारण सांगण्यात आलेले नाही. “जर आशुतोष यांची सुटका झाली नाही, तर मी CJP च्या इतर सदस्यांसह आसामला जाईन. हिमंता आम्हाला सर्वांना अटक करू शकतात,” असे दीपके यांनी म्हटले..Abhijeet Dipke: विजेता दहिया यांची CJPमध्ये एन्ट्री होणार? अभिजीत दिपकेंनी दिलं मोठं उत्तर; स्पष्ट केली भूमिका.यापूर्वी स्वयंसेवकांच्या छोट्या बैठकीपूर्वीच पोलिसांनी रंका आणि समर्थकांना ताब्यात घेऊन अज्ञात स्थळी नेले होते. एक दिवस आधी गुवाहाटीला पोहोचलेल्या रांका यांनी CJP समर्थकांना भेटण्याचे नियोजन केले होते. संघटनेच्या नेत्यांना बैठक घेण्यापासून रोखण्यात आले, असा दावा दीपके यांनी केला..रांका यांनी ‘एक्स’ वर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ते पोलिसांसोबत वाहनात बसलेले दिसत असताना मुख्यमंत्री सरमा यांना सत्य समोर येण्याची भीती वाटत असल्याचे आरोप केले. त्यांनी पुढे म्हटले की, मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करूनच सरकारने विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. तसेच ‘एसआयआर’ च्या नावाखाली नागरिकांना मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला..ही कारवाई आसाममधील शाळांच्या स्थिती आणि काझीरंगा परिसरातील हक्कांच्या प्रश्नांशी संबंधित असल्याचे CJP नेते सांगत आहेत. घटनाक्रमावरून राजकीय चर्चा सुरू झाली असून, आशुतोष रंका यांच्या सुटकेबाबत पुढील विकास अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.