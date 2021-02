ड्यूटीवर असलेल्या फौजदाराने सरकारी वाहनातच स्वतःवर झाडली गोळी

नवी दिल्ली- दिल्ली पोलिसमधील एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाने (एएसआय) कामावर असतानाच स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. ही घटना दिल्लीतील जखीरा उड्डाणपुलाजवळ घडली. तेजपाल असे आत्महत्या केलेल्या एएसआयचे नाव आहे. तेजपाल हे पीसीआर ड्यूटीवर तैनात होते. पीसीआर व्हॅनमध्येच त्यांनी स्वतःच्या छातीवर गोळी झाडली. त्यांना त्वरीत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु, तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांची व्हॅन जखीरा उड्डाणपुलाजवळ उभी होती.

या घटनेवेळी आणखी एक पोलिस कर्मचारी त्या व्हॅनमध्ये बसलेला होता, असे बोलले जात आहे. इतर पोलिस कर्मचारी पीसीआर व्हॅनपासून लांब उभे होते. गोळीबाराचा आवाज ऐकताच इतर पोलिसांनी त्वरीत पीसीआर व्हॅन गाठली. त्यावेळी सर्वांना तेजपाल हे रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसले.

An ASI in Delhi Police died after shooting himself in the chest in a PCR vehicle, this morning. Further investigation is underway. The ASI was on duty near Zakhira Flyover: Delhi Police

