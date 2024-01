ASI Report on Gyanvapi: ज्ञानवापीच्या ASI रिपोर्टवर भडकले असदुद्दीन ओवैसी; म्हणाले, 'हिंदुत्वाची गुलाम..'

नवी दिल्ली- ज्ञानवापी मशिदी संदर्भात भारतीय पुरातत्व विभागाचा रिपोर्ट समोर आला आहे. यात ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी एक मोठे हिंदू मंदिर होते असा दावा करण्यात आला आहे. या रिपोर्टवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप घेत संताप व्यक केला आहे.(ASI Report on Gyanvapi up waranasi case marathi news mim chief asaduddin owaisi not happy)

भारतीय पुरातत्व विभाग हे हिंदुत्वाची गुलाम झाली आहे. हा रिपोर्ट केवळ अंदाजावर आधारित आहे. वैज्ञानिक अभ्यासाचा यात अभाव आहे, असं म्हणत ओवैसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्ञानवापीच्या परिसरात १७ व्या शतकामध्ये हिंदू मंदिर होते. ते पाडून त्यावर मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.