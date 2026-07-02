देश

अटल टनेलजवळ भीषण अपघात, बोगद्यातून बाहेर येताच स्कॉर्पिओ थेट नदीत बांधकाम सुरू असलेल्या पिलरवर लटकली, VIDEO VIRAL

Atal Tunnel Crash: Scorpio Stuck on River Pillar हिमाचल प्रदेशात अटल टनेलजवळ स्कॉर्पिओ गाडीचा भीषण अपघात झाला असून नदीत बांधकाम सुरू असलेल्या पिलरवर गाडी अडकलीय. या अपघाताचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
Atal Tunnel Crash: Scorpio Stuck on River Pillar

Atal Tunnel Crash: Scorpio Stuck on River Pillar

Esakal

सूरज यादव
Updated on

हिमाचाल प्रदेशातील लाहोल स्पिती इथं अटल टनलच्या नॉर्थ पोर्टलजवळ भीषण अपघात झाला आहे. स्कॉर्पिओ कार रस्त्याकडेचा संरक्षक कठडा तोडून नदीवर बांधकाम सुरू असलेल्या ब्रिजच्या पिलरवर अडकली आहे. या अपघातात एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे. तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे.

Loading content, please wait...
Himachal Pradesh
accident news
video viral
viral video