अटल टनेलजवळ भीषण अपघात, बोगद्यातून बाहेर येताच स्कॉर्पिओ थेट नदीत बांधकाम सुरू असलेल्या पिलरवर लटकली, VIDEO VIRAL

हिमाचाल प्रदेशातील लाहोल स्पिती इथं अटल टनलच्या नॉर्थ पोर्टलजवळ भीषण अपघात झाला आहे. स्कॉर्पिओ कार रस्त्याकडेचा संरक्षक कठडा तोडून नदीवर बांधकाम सुरू असलेल्या ब्रिजच्या पिलरवर अडकली आहे. या अपघातात एका पर्यटकाचा मृत्यू झाला आहे. तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री एक स्कॉर्पिओ अटल टनलच्या नॉर्थ पोर्टलजवळ रस्त्याचा संरक्षक कठडा तोडून थेट चंद्रा नदीवर बांधकाम सुरू असलेल्या पिलरवर अडकली. अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी गाडीतून जखमींना बाहेर काढत रुग्णालयात नेलं. अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अपघात कसा घडला याचा तपास करत आहेत..उकळलेला चहा प्यायल्यानंतर १२वीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, वडिलांचे शाळा व्यवस्थापनावर आरोप; तज्ज्ञांनी सांगितलं कारण.अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव कैलाश गोविंद राम कुमार असं आहे. तो राजस्थानचा असल्याची माहिती समोर येतेय. तर जखमी झालेल्यांची नावे राजेंद्र, आदित्य आणि सिद्धार्थ अशी आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येतंय..अटल टनेलमधून बाहेर पडल्यानंतर गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं. गाडीचा वेग इतका होता की रस्त्याकडेला असलेले संरक्षक कठडे तोडून थेट पिलरच्या बांधकामावर आदळली. अर्धवट बांधकामामुळे सळ्या तशाच उघड्या होत्या. त्यामध्ये गाडी अडकून पडली. गाडीतील पर्यटक मनालीकडून लाहौलच्या दिशेने जात होते त्यावेळी हा अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.