Atiq Ahmed Son Accident Video: अतिक अहमदच्या मुलाचा अपघात कसा झाला? कार डिव्हायडरला धडकली अन् हवेत उडाली, Live Video Viral

माजी खासदार आणि माफिया अतिक अहमदचा मुलगा अबान अहमद यांचा ६ ऑगस्टला कार अपघातात मृत्यू झाला. प्रयागराजहून झाशीच्या दिशेनं जात असताना त्याची कार डिव्हायडरला धडकली आणि अबानसह दोघांचा मृत्यू झाला. अबान अहमद त्याच्या तुरुंगात असलेल्या भावांना भेटण्यासाठी गेला होता. आता त्याच्या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसतं की, धावती कार अचानक दुभाजकाला धडकते. ही धडक इतकी भीषण होती की कारच्या पुढच्या भागाचा चुराडा होतो. गाडी रस्त्यावर उटल्याचंही दिसतं. या कार अपघातात अबान अहमद आणि त्याचा मित्र सोनू यांचा मृत्यू झाला होता. तर इतर तिघे गंभीर जखमी झाले होते. पोलिसांनी या अपघाताची चौकशी सुरू केली आहे..प्रकरण मिटवण्यासाठी १ कोटी! ट्रेनी IPSची पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये लाचखोरी; कोर्टाने DGPकडे मागितला अहवाल.एका कारच्या डॅशबोर्डमध्ये हा अपघात रेकॉर्ड झाला आहे. त्यात कार वेगाने जाताना दिसते. कार अचानक रस्त्यावरून बाजूला जाते आणि तिथूनच रस्त्याच्या दुभाजकाला धडकते. कारवरचं चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानंतर कार रस्त्यावरच उलटते. अपघात इतक्या वेगात झाला की काय घडतंय कळायच्या आतच सगळं संपलं होतं..व्हायरल व्हिडीओत अवघ्या १० ते १५ सेकंदात कार रस्त्याच्या बाजूला जाताना आणि डिव्हायडवर आदळताना दिसते. अपघाताचा हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. कार दुभाजकाला धडकल्यानंतर हवेत उडाल्याचंही दिसतंय. अतिक अहमदच्या मुलाचा अपघात झाशीतील पूँछ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या महामार्गावर झाला. प्रयागराजहून परतताना ही घटना घडली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.