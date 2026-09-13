ATM Fraud Alert : ATM मशिनवर लिहिलेल्या बनावट नंबरवर चुकूनही कॉल करू नका; सायबर डीएसपींनी दिला सतर्कतेचा इशारा!

रांची : झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये एटीएममध्ये कार्ड अडकवून तसेच हातचलाखीने कार्ड बदलून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. कांके आणि नामकुम परिसरात अवघ्या आठवडाभरात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. एटीएममध्ये छेडछाड करून नागरिकांना जाळ्यात ओढणाऱ्या या टोळीचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. या प्रकरणात बिहारमधील गया-नवादा भागातील टोळीचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..कांके परिसरातील कलाम अन्सारी हे पंजाब नॅशनल बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे काढण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांचे कार्ड मशिनमध्ये अडकले. ते कार्ड बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असताना तेथे असलेल्या एका व्यक्तीने मदत करण्याचे सांगितले. त्याने एटीएमच्या ठिकाणी लिहिलेला एक दूरध्वनी क्रमांक अन्सारी यांना दिला. हा बँकेच्या सुरक्षारक्षकाचा क्रमांक असल्याचे सांगण्यात आले. अन्सारी यांनी त्या क्रमांकावर संपर्क साधला असता, त्यांना चावी देण्याच्या बहाण्याने कांके पुलाजवळ बोलावण्यात आले. अन्सारी एटीएम केंद्रातून बाहेर पडताच काही मिनिटांत त्यांच्या खात्यातून अडीच लाख रुपये काढण्यात आले. या घटनेमुळे एटीएममध्ये कार्ड अडकल्यानंतर केलेली छोटीशी चूकही किती महागात पडू शकते, हे समोर आले आहे..Pune Government Land: पुणे जिल्ह्यात शासकीय जमिनींचा शर्तभंग; ३३० प्रकरणे उघड, ३५० कोटींच्या ३० ते ४० जागा शासनजमा.दुसऱ्या एका घटनेत लाल धनंजयनाथ शाहदेव यांना एटीएममधून पैसे काढताना मदत करण्याच्या बहाण्याने भामट्यांनी त्यांचे कार्ड हातचलाखीने बदलले. त्यानंतर त्यांच्या खात्यातून ४५ हजार रुपये काढण्यात आले. अशा घटनांमध्ये नागरिकांचा विश्वास संपादन करून काही क्षणांत कार्ड बदलले जाते आणि त्यानंतर खात्यातील रक्कम काढली जाते.या घटनांच्या तपासात बिहारमधील गया आणि नवादा परिसरातील आंतरराज्यीय टोळ्यांचा सहभाग असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. एटीएमच्या कार्ड टाकण्याच्या भागात चिकट पदार्थ, पट्टी किंवा अन्य उपकरणांचा वापर करून कार्ड अडकवले जात असल्याची माहिती तपासातून समोर येत आहे. त्यानंतर मदतीच्या बहाण्याने नागरिकांना फसवले जाते..रांची सायबर कक्षाचे पोलिस उपअधीक्षक प्रदीप कुमार यांनी नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. एटीएममध्ये कार्ड अडकल्यास तेथील भिंतीवर, मशिनवर किंवा अन्य ठिकाणी लिहिलेल्या कोणत्याही दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करू नये. हे क्रमांक भामट्यांनी लावलेले असण्याची शक्यता असते.कार्ड अडकल्यास नागरिकांनी एटीएम केंद्र सोडण्यापूर्वी आपल्या बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा अधिकृत भ्रमणध्वनीवरील ॲपवर उपलब्ध असलेल्या ग्राहकसेवा क्रमांकावर संपर्क करावा. कार्ड तातडीने बंद करावे. गरज भासल्यास पोलिसांच्या ११२ या क्रमांकावरही संपर्क साधता येईल..एटीएम वापरताना कार्ड टाकण्याच्या भागाची पाहणी करणेही महत्त्वाचे आहे. कार्डच्या जागेवर कोणतेही अतिरिक्त उपकरण किंवा चिकट पदार्थ दिसत असल्यास व्यवहार करू नये. गुप्त क्रमांक टाकताना दुसऱ्या हाताने आकडे झाकून ठेवावेत. अनोळखी व्यक्तीची मदत घेणे टाळावे आणि शक्यतो सुरक्षारक्षक तसेच कार्यरत कॅमेरे असलेल्या एटीएम केंद्रांचा वापर करावा.रांचीमध्ये एटीएम फसवणुकीच्या घटना वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. विशेषतः कार्ड अडकल्यानंतर घाईने कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर विश्वास ठेवू नये, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.