Nawab Pension: नवाबानं २०० वर्षांपूर्वी केलं एक काम, वंशजांना आजही मिळते पेन्शन; १० रुपये वसूलीसाठी येतात विमानातून..

महिन्याला फक्त ९ रुपयांची पेन्शन मिळते पण ती घेण्यासाठी आजही नवाबाचे वंशज हजारो रुपये खर्च करून लखनऊमध्ये येतात. अवधचे नवाब मोहम्मद अली शाह यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज दिलं होतं. या कर्जाची रक्कम परत दिली जाणार नव्हती. मात्र त्याचं व्याज आपल्या वंशजांना देण्यात यावं अशी अट नवाबांनी घातली होती. अवधच्या नवाबांना देण्यात येणारी ही पेन्शन म्हणजेच वसीका होय. नवाबाच्या वंशजांची संख्या जशी वाढेल तशी त्यांना मिळणारी रक्कम कमी होत गेली. पण महिन्याला १० रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन मिळूनही ती घेण्यासाठी वंशज हजारो रुपये खर्च करून येतात. १८७४मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंद झाली. त्यानंतर १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. इंग्रज भारतातून गेले तरीही ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेल्या कर्जाचं व्याज नवाबाच्या वंशजांना आजही दिलं जातंय. .१० रुपयांच्या पेन्शनसाठी ५०० रुपये खर्चफैयाज अली खान हे ९० वर्षांचे असून ते लखनऊतील अवधच्या नवाबाने बांधलेल्या इमारतीत पेन्शन घेण्यासाठी १३ महिन्यांनी पोहोचले. त्यांना एकूण १३० रुपये मिळाले. पणजोबांच्या काळापासून मिळत असलेली ही रक्कम इतकी कमी आहे की महिन्याला नेण्यासाठी येणं परवडत नाही. मला महिन्याचे ९ रुपये ७० पैसे घेण्यासाठी कारच्या पेट्रोलला ५०० रुपये खर्च करायला लागतात. पेन्शन वाढवावी अशी मागणी अनेकदा केली पण मान्य झाली नाही. १८१७मध्ये सुरू झालेली वसीका म्हणजेच पेन्शन २०० वर्षानंतरही सुरू आहे..देवानं माझ्याकडून करुन घेतलं, गवईसुद्धा सनातनी; राकेश किशोरनं सरन्यायाधीशांवर बूट का फेकला?.अवधच्या नवाबांनी कंपनीला दिले कोट्यवधी रुपयेअवधचे नवाब शुजाउद्दौला यांची पत्नी बहू बेगम यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला ४ कोटी रुपये दोन हफ्त्यात दिले. ते पैसे देताना एक अट घातली की, नातेवाईक आणि वंशजांना दर महिन्याला या रकमेचं व्याज हे पेन्शन स्वरुपात देण्यात यावं. याला अमानती वसीका म्हणतात. बहू बेगमनं ४ कोटी रुपये दिले होते. त्यातले स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा कोलकात्यातील रिझर्व्ह बँकेत जवळपास ३० लाख रुपये होते. ही रक्कम कानपूर रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग केली गेली. आता यातले २६ लाख रुपये लखनऊतील सिंडिकेट बँकेत ठेवण्यात आलीय. बहू बेगमनंतर नवाबांनीसुद्धा अनेकदा ईस्ट इंडिया कंपनीला कर्ज दिलं. नवाब वजीर गाजीउद्दीन हैदर आणि त्यांचा मुलगा नवाब नसीरुद्दी हैदर यांनीही ४ कोटींच कर्ज दिलं होतं. हे पैसेही परत मिळणार नव्हते. पण त्यावरचं व्याज वंशजांना दिलं जाणार होतं..आज जवळपास १२०० जणांना वसीकाभारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजही नवाबांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला दिलेल्या कर्जापोटी व्याज दिलं जातंय. आजघडीला जवळपास १२०० लोकांना ही वसीका मिळतेय. त्यासाठी दोन कार्यालये असून एक हुसैनाबाद ट्रस्ट आणि दुसरं उत्तर प्रदेश सरकारचं पेन्शन कार्यालय आहे. उत्तर प्रदेश सरकारकडून ऑनलाइन रक्कम पाठवली जाते. तर हुसैनाबाद ट्रस्ट मात्र रोख रक्कम देते. या दोन्ही कार्यालयांकडून वर्षाला अंदाजे पाच ते साडे पाच लाख रुपये पेन्शन म्हणून वाटप करते..वसीका आमची ओळख, कोटींमध्ये मूल्यशाहीद यांनी सांगितलं की, एक तिमाही पैन्शन ४ रुपये ८० पैसे आहे तर दुसरी मासिक पेन्शन ३ रुपये २१ पैसे आहे. पेन्शन १० रुपयांपेक्षा कमी असली तरी ती आमची ओळख आहे. तिचं मूल्य कोट्यवधी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. खूप कमी लोकांनाच इथं पेन्शन मिळते. वर्षातून एकदाच मी मोहर्रमच्या आधी वसीका घेतो, यातून मिळालेले पैसे मोहर्रमच्या कामात दान करतो असंही शाहीद यांनी म्हटलंय..वसीका घेण्यासाठी परदेशातूनही येतातशिकोह आजाद यांनी म्हटलं की, आमच्या पूर्वजांचं इथं राज्य होतं याचा आम्हाला अभिमान आहे. आम्हाला एक पैसा जरी मिळाला तरी आम्ही हजारो रुपये खर्च करून वसीका घ्यायला येऊ.' एजाज आगा यांनी सांगितलं की, 'वसीका घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लंडला असलेले नवाबांचे वंशजही येतात. सगळ्याच वसीकेदारांची परिस्थिती चांगली नसली तरी मिळणारी पेन्शन मोलाची आहे. आम्ही धार्मिक कामात ती दान करतो..सुरुवातीला मिळायचे चांदीचे शिक्केसमजा आधी ५०० रुपये वसीका मिळाले तर त्याच्या पुढे वंशजांना एक दोन पेक्षा जास्त मुलं झाल्यानंतर भाग पडून प्रत्येकाला कमी पेन्शन मिळू लागली. यामुळेच सहाव्या सातव्या पिढीत काहींना पाच रुपये, तर काहींना चार रुपये मिळू लागले. सुरुवातीला चांदीचे सव्वा तोळ्याचे शिक्के मिळायचे. पण रुपया चलनात आल्यानंतर पेन्शनची रक्कम कमी झाली. नवाबानंतर १७० वर्षांनी आजही वसीका दिला जातो. आता चांदीचा शिक्का राहुदे पण त्याच्या इतकं मूल्य असलेली रक्कम द्यावी अशी मागणी वसीकेदार करतायत.