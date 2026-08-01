अयोध्या हादरली! मेडिकल कॉलेजच्या 'एक्स-रे रूम'मध्ये सापडला बॉम्ब बनवण्याचा फॉर्म्युला; तीन जण ताब्यात

Bomb making layout: उत्तर प्रदेशातील अयोध्येतून अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर घटना समोर आली आहे. येथील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात चक्क बॉम्ब बनवण्याचा फॉर्म्युला सापडला आहे. त्या संशयास्पद कागदावरुन आता खळबळ उडाली असून पोलिसांनी कसून तपास सुरु केलाय. मेडिकल कॉलेजच्या तीन विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले असून त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे..अयोध्येतील प्रसिद्ध राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेजमध्ये हा प्रकार उघड झाला आहे. शनिवारी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास एक्स-रे विभागाचे प्रभारी सकाळी आपली नेहमीच्या ड्युटीसाठी आले होते. त्यांनी विभागातील एक दरवाजा उघडला असता, त्यांना त्यात एक संशयास्पद कागद आढळून आला. या कागदावर कथितपणे बॉम्ब कसा बनवायचा, याची पूर्ण पद्धत आणि त्याचा कच्चा नकाशा रेखाटण्यात आला होता. हे पाहताच त्यांनी तात्काळ याची माहिती मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य आणि मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह यांना दिली..प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सीएमएस डॉ. अरविंद सिंह यांनी लगेचच स्थानिक पोलिसांना पाचारण केले. प्राथमिक तपास आणि चौकशीत असे समोर आले आहे की, शुक्रवारी संपूर्ण रात्र एक्स-रे रूममध्ये प्रथम वर्षाच्या एका विद्यार्थ्याची ड्युटी होती. या संशयित विद्यार्थ्याचे नाव सरफराज असून तो उत्तर प्रदेशातील बलरामपुर जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. रात्रीच्या ड्युटी दरम्यान सरफराजनेच हा लेआउट तयार केला असावा किंवा तो यामध्ये सामील असावा, असा संशय पोलिसांना आहे..Milk Adulteration Row: दूध भेसळ प्रकरणात माझा संबंध सिद्ध झाला तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होईन : माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे खुले आव्हान.माहिती मिळताच पोलिसांचे विशेष पथक आणि गुप्तचर यंत्रणांचे अधिकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल झाले. त्यांनी तो संशयास्पद कागद आपल्या ताब्यात घेतला. पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत मुख्य संशयित सरफराज याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान पोलिसांना समजले की, शुक्रवारी रात्री सरफराजसोबत आणखी दोन जण तिथे उपस्थित होते..त्यानुसार पोलिसांनी रुग्णालय परिसरातूनच अभिषेक नावाच्या दुसऱ्या युवकाला ताब्यात घेतले, तर संतोष नावाच्या आणखी एका व्यक्तीचीही या प्रकरणी चौकशी केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची या दोघांना आधीपासून कल्पना होती का, यात त्यांची काय भूमिका आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.