Ram Mandir Donation Details: चार वर्षांत अयोध्येतल्या राम मंदिराला किती दान मिळालं? सोनं आणि पैसा बघून बसेल धक्का!

Ayodhya Ram Lalla Income: अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानपेटीतून पैशांचा अपहार झाल्याचं प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणाचा कसून तपास सुरु आहे. त्यातच आता गेल्या काही वर्षांत रामललाला नक्की किती दान मिळाले, असा मोठा प्रश्न सर्वांच्या मनात उपस्थित होत होता. या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी मंदिराचं उत्पन्न, खर्च आणि एकूण मिळालेल्या दानाचा संपूर्ण तपशील शनिवारी माध्यमांसमोर जाहीर केला..चंपत राय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० ते २०२४ या गेल्या चार वर्षांत मंदिराला तब्बल १३०० किलो चांदी आणि २० किलो सोने दान म्हणून प्राप्त झाले आहे. तर केवळ आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्येच रामललाला एकूण ३६३ कोटी ३४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. या उत्पन्नामध्ये ऑनलाईन देणगी, मंदिरातील काउंटर, परदेशी दान आणि बँकांकडून मिळालेल्या अफाट व्याजाचा समावेश आहे..Omraje Nimbalkar : पवनराजे हत्या प्रकरणाच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयात जाणार.दानपेट्यांमध्ये किती पैसे जमा झाले?ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी या एकूण रकमेचा एक-एक पैचा हिशोब दिला. देणगी कोणत्या माध्यमातून मंदिराच्या तिजोरीत पोहोचली, याबद्दल हेही त्यांनी सांगितलं. मंदिर परिसरात बनवण्यात आलेल्या अधिकृत काउंटर्सवर भक्तांनी थेट ५३ कोटी रुपये रोख जमा केले आहेत.मंदिराच्या आत ठेवण्यात आलेल्या मुख्य दानपेट्या जेव्हा उघडल्या गेल्या, तेव्हा त्यातून २४ कोटी ७५ लाख रुपयांची रोख रक्कम जमा झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात भक्तांनी घरबसल्या यूपीआय आणि नेट बँकिंगच्या माध्यमातून ट्रस्टच्या बँक खात्यात रेकॉर्डब्रेक ७१ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले..Pali Bypoll: पाली नगरपंचायत पोटनिवडणूक : प्रभाग 13 मध्ये 85.30 टक्के विक्रमी मतदान, महायुतीतील बिघाडीमुळे हायव्होल्टेज लढत.यासह भारताबाहेर सातासमुद्रापार राहणाऱ्या रामभक्तांनीही अयोध्येसाठी मोठ्या मनाने दान दिले आहे. परकीय चलनाद्वारे मंदिराला सुमारे ११ कोटी रुपये मिळाले आहेत. या संपूर्ण कमाईचा सर्वात मोठा हिस्सा बँकेत सुरक्षित ठेवलेल्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजातून आला आहे. ट्रस्टला विविध बँकांकडून केवळ व्याज म्हणून २०४ कोटी रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.