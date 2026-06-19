Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य

अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात (Ram Mandir) भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी चोरीच्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संवेदनशील विषयावर शुक्रवारी पहिल्यांदाच आपले जाहीर वक्तव्य केले आहे. .अयोध्येच्या रुदौली विधानसभा मतदारसंघात विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य जनसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांवर कडाडून टीका केली. तसेच राम मंदिराच्या सुरक्षेबाबत आणि पारदर्शकतेबाबत रामभक्तांना आश्वस्त केले..Supreme Court: रस्त्यावर चालणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ऐतिहासिक निकाल, वाहनचालकांसाठी मोठी सूचना!."१५ दिवस आणखी वाट पाहा, एसआयटी दूध का दूध पाणी का पाणी करणार"मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनसभेला संबोधित करताना सांगितले, "तुम्ही सर्वांनी राम मंदिरासाठी तब्बल ५०० वर्षे संघर्ष केला आहे आणि प्रदीर्घ वाट पाहिली आहे. आता केवळ १५ दिवस आणखी संयम ठेवा आणि वाट पाहा. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या (Ram Mandir Trust) विनंतीवरून आम्ही तात्काळ विशेष तपास पथकाचे (SIT) गठन केले आहे.एसआयटी या प्रकरणातील 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' करेल. यामध्ये कोणताही गुन्हेगार आढळल्यास त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. परंतु, या प्रकरणाचा आडोसा घेऊन अयोध्या आणि रामभक्तांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये." पुढील १५ दिवस या विषयावर कोणत्याही प्रकारची निरर्थक विधाने किंवा राजकारण न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..पुरावे असल्यास थेट एसआयटीकडे सुपूर्द करामुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, तपास सुरू असताना अशा कोणत्याही निरर्थक गोष्टी किंवा विधाने केली जाऊ नयेत, ज्यामुळे कोट्यवधी रामभक्तांच्या भावना दुखावल्या जातील. "प्रभू श्रीरामाने आपल्याला नेहमीच मर्यादेत राहण्याची प्रेरणा दिली आहे, त्यामुळे सर्वांनी त्या मर्यादेचे पालन केले पाहिजे. जर कोणाकडेही या चोरी प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांचे किंवा इतर कोणतेही ठोस पुरावे असतील, तर त्यांनी ते थेट एसआयटीकडे (SIT) जमा करावेत, पोलीस त्याची नक्कीच चौकशी करतील," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तपास सुरू असताना राजकीय बयानबाजी केल्यास मूळ तपासावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, असेही त्यांनी नमूद केले..MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?."अखिलेश यादव आणि काँग्रेसवर जोरदार निशाणा"समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावर थेट हल्ला चढवताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "जे लोक रामभक्तांवर आणि 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देणाऱ्यांवर लाठ्या-गोळ्या चालवायचे, ते लोक आज आम्हाला उपदेश द्यायला निघाले आहेत. या लोकांचे चारित्र्य संपूर्ण जनतेसमोर आधीच उघड झाले आहे. हे तेच लोक आहेत जे रामभक्तांचा अपमान करायचे, गुन्हेगारांच्या कबरीवर जाऊन फातिहा वाचायचे आणि ज्यांनी स्वतः कधी रामललाचे दर्शन घेतले नाही व आपल्या आमदारांनाही येण्यापासून रोखले. हे सर्व बाबरचे विचार मानणारे लोक आहेत."त्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा सपा नेते मनोज पांडे यांनी सर्व आमदारांना अयोध्येला नेण्याची गोष्ट केली होती, तेव्हा अखिलेश यांनी त्यांना हाकलून दिले होते. तेच मनोज पांडे आज आमच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. विरोधकांची विचारसरणी केवळ 'कब्रस्तान' आणि 'कब्रस्तानची बाउंड्री' बनवण्यापुरतीच मर्यादित होती, तर आमचे सरकार अयोध्येचा जागतिक स्तरावर कायापालट करत आहे. आज केवळ एकाच विधानसभेत १२६ विकास प्रकल्पांचे शिलान्यास आणि लोकार्पण होत आहे..काँग्रेसवर प्रहार करताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, "काँग्रेसचे चारित्र्य नेहमीच दुटप्पी राहिले आहे. अयोध्येत राम मंदिर बनूच नये यासाठी काँग्रेसने कोर्टापासून ते रस्त्यापर्यंत आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती आणि अयोध्येच्या ओळखीचे संकट निर्माण केले होते. एकेकाळी प्रभू श्रीरामाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी काँग्रेस आज रामभक्तांचा अपमान झाल्याचा आव आणत राजकीय पोळ्या भाजण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे."अयोध्येच्या रुदौली भागातील मुख्यमंत्र्यांच्या या थेट आणि आक्रमक भाषणानंतर, एसआयटीने (SIT) राम मंदिर ट्रस्टच्या बँक खात्यांची आणि देणगी कक्षातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी अधिक वेगवान केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.