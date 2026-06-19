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Ayodhya Fraud: '५०० वर्षे वाट पाहिली, आता फक्त १५ दिवस थांबा...', राम मंदिरातील देणगी चोरीवर योगींचा इशारा; SIT तपासावर मोठे वक्तव्य

What Did Yogi Adityanath Say About the Ram Mandir Donation Theft Case?: राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणावर योगी आदित्यनाथ यांची पहिली प्रतिक्रिया. SIT तपास, राम मंदिर ट्रस्ट आणि देणगी गैरव्यवहार प्रकरणावर मोठे वक्तव्य.
Ayodhya Fraud

Ayodhya Fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात (Ram Mandir) भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी चोरीच्या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या संवेदनशील विषयावर शुक्रवारी पहिल्यांदाच आपले जाहीर वक्तव्य केले आहे.

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