Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर चोरीप्रकरण! काँग्रेसला अटल बिहारी वाजपेयींची आठवण; जुन्या भाषणाचा दिला दाखला

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या येथील राम मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणावरून काँग्रेसने भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर पुन्हा एकदा जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी या मुद्द्यावरून देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एका प्रसिद्ध भाषणाची आठवण करून दिली..अटल बिहारी वाजपेयींच्या विधानाचा दाखला देत खेडा म्हणाले की, 'राखण करणारा कुत्रा जर भुंकला नाही, तर समजून जावे की तो चोरांना ओळखतो किंवा त्यांच्याशी मिळालेला आहे.' या विधानाद्वारे काँग्रेसने राम मंदिर ट्रस्ट आणि भाजप नेत्यांच्या मौनावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. ''राम मंदिर दान चोरी प्रकरणातील मोठ्या गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.'' असाही आरोप त्यांनी केला..शाळेत निघालेल्या ९ वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार! नराधमाला मरेपर्यंत जन्मठेप; सोलापूर जिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, फिर्यादी असलेल्या पीडितेच्या आईचे निधन, तरीपण....''सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने जेव्हा मंदिर बनले तेव्हा त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे आले, मात्र आता जेव्हा तिथे चोरी झाली आहे, तेव्हा केवळ चिन्नू यादव, चंपत राय आणि गोविंद देव यांसारखी नावे समोर का केली जात आहेत? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांचे नाव का घेतले जात नाही? प्राणप्रतिष्ठेनंतर अमित शाह तिथे गेले नाहीत,'' असाही टोला पवन खेडा यांनी लगावला..Junnar News : पाण्यात बुडून मृत्यू झालेल्या नागरिकाचा मृतदेह शोधण्यात पोलिस प्रशासन व रेस्क्यू पथकाला आले यश.काँग्रेस नेत्याचा दावा आहे की, या राम मंदिर ट्रस्टची निर्मिती कोणत्याही साधू-संतांनी किंवा शंकराचार्यांनी केलेली नाही, तर नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवत यांनी मिळून केली असून त्यात केवळ संघाच्याच लोकांचा भरणा केला आहे. त्यामुळे जनतेने मोहन भागवत यांना प्रश्न का विचारू नये, असा सवाल खेडा यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.