Ayodhya Ram Mandir Theft : राम मंदिरातील योग केंद्रात काळाबाजार? रहस्यमय पेटीवर QR कोड; अयोध्या राम मंदिर चोरी प्रकरणात धक्कादायक खुलासे

Ram Mandir Donation Theft : राम मंदिरातील चोरी प्रकरणातील तपासाला नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आठ आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले असून मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ल याच्याशी संबंधित धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अविनाश शुक्ल हा त्याचा भाऊ अभिषेक याच्यासोबत कौशलपुरी येथील एका प्रतिष्ठित योग केंद्रात वास्तव्यास होता. या योग केंद्रात तपासादरम्यान पोलिसांना एक रहस्यमय पेटी आढळून आली असून त्यावर 'राम राज्य कोश', 'राम राज्य प्रशासन' अशी नोंद आणि पेटीएमचा QR कोड लावलेला होता..माध्यमांनी हा QR कोड स्कॅन करून पाहिल्यानंतर 'राम राज्य कोश'मध्ये पैसे जमा करण्याचा पर्याय दिसून आल्याने या पेटीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही पेटी योग केंद्रात कशासाठी ठेवण्यात आली होती? पोलिसांनी याच पेटीतून रोकड जप्त केली का? तसेच अशा प्रकारची देणगी पेटी योग केंद्रात ठेवणे योग्य होते का? याबाबतही चर्चा रंगली आहे..प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अवघ्या १२ तासांत योग केंद्रातील नियमित साधकांनी अविनाश आणि त्याचा भाऊ अभिषेक यांना केंद्रातून बाहेर जाण्यास सांगितले. हे योग केंद्र अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून येथे सकाळ-संध्याकाळ योगासने आणि प्राणायामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. अभिषेक शुक्ल हा व्यावसायिकदृष्ट्या शिक्षक असून तो सुमारे दहा वर्षांपासून या केंद्रात राहत होता. नोकरी लागल्यानंतर त्याने आपल्या भावालाही येथे आणले होते. केंद्राच्या व्यवस्थापकांच्या यादीतही त्याचे नाव नोंदविण्यात आले होते. दोघेही मूळचे उत्तर प्रदेशातील प्रतापगढ येथील असल्याची माहिती आहे..५ जून रोजी राम मंदिरातील चोरी प्रकरणाचा पहिल्यांदा उलगडा झाल्यानंतर त्याच रात्री श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी योग केंद्रावर छापा टाकला होता. या कारवाईत झोळीभरून रोकड जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. दुसऱ्या दिवशी ही घटना समजताच योग केंद्रातील साधकांनी अभिषेक राहत असलेली खोली रिकामी करून तिला कुलूप लावले. त्यानंतर अभिषेकनेही तेथून दुसरीकडे स्थलांतर केले..Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: "होय, माझी चूक झाली..." चंपत राय यांचा राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात मोठा खुलासा.अविनाशला अटक झाल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी अभिषेकलाही चौकशीसाठी योग केंद्रात आणून तपास केला. योगाचार्य सीमा तिवारी यांनी सांगितले की, "अभिषेक गेली दहा वर्षे येथे राहत होता. तो चांगला मुलगा होता. नोकरी लागल्यानंतर त्याने आपल्या भावालाही येथे आणले. मात्र अविनाश कोणाशीही नजरेला नजर देत नसे. त्याच्या वागण्यात काहीतरी संशयास्पद असल्याची भावना यायची. पोलिसांनी येथून पाच लाख रुपयांची रोकडही जप्त केली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.