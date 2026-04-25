Ayodhya: मुख्यमंत्री योगी रामजन्मभूमीतील शिवमंदिरावर फडकवणार 'धर्म ध्वजा'; काय आहे गोरक्षपीठ परंपरा आणि शिवभक्तीचा संगम?

अयोध्येतील भव्य राम मंदिर परिसरामध्ये २९ एप्रिल २०२६ रोजी आणखी एक ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक क्षण साजरा होणार आहे. रामजन्मभूमी संकुलातील नवनिर्मित शिवमंदिराच्या शिखरावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते 'धर्म ध्वजा' फडकवण्यात येणार आहे..रामललाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी हे शिवमंदिर एक मोठे आकर्षण ठरणार आहे. या सोहळ्याचे मुख्य तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:कार्यक्रमाची वेळ आणि ठिकाणतारीख: २९ एप्रिल २०२६ (सोमवार)वेळ: सायंकाळी ५:०० वाजता.स्थान: रामजन्मभूमी संकुलाच्या 'ईशान कोपऱ्यात' (ईशान कोण) स्थित असलेले नवनिर्मित शिवमंदिर..गोरक्षपीठ परंपरा आणि शिवभक्तीचा संगमहा सोहळा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी विशेष मानला जात आहे, कारण ते स्वतः गोरक्षपीठाचे पीठाधीश्वर आहेत आणि भगवान शिव हे या पीठाचे आराध्य दैवत आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रामभक्ती आणि शिवभक्तीचा एक अनोखा संगम पाहायला मिळेल. या ऐतिहासिक प्रसंगी मुख्यमंत्री भाविकांना संबोधित करण्याची शक्यता आहे..१००० विशिष्ट अतिथींची उपस्थितीया दिव्य सोहळ्याचा साक्षीदार होण्यासाठी देशभरातून १००० हून अधिक मान्यवरांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) वरिष्ठ सदस्य, भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते आणि विविध धार्मिक संघटनांचे प्रमुख यांचा समावेश असणार आहे..परकोटा मंदिरांची मालिका पूर्ण होणारराम मंदिर ट्रस्टचे सदस्य गोपाल जी यांनी सांगितले की, रामजन्मभूमी संकुलाच्या भोवती ७३२ मीटर लांब असा 'परकोटा' (भिंत) बांधण्यात आला आहे. या परकोट्याच्या आत अनेक मंदिरांची निर्मिती करण्यात आली असून, यातील बहुतांश मंदिरांवर ध्वजारोहण आधीच पूर्ण झाले आहे. आता शिवमंदिरावर होणारे हे ध्वजारोहण या मालिकेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे..सुरक्षेचा कडक बंदोबस्तमुख्यमंत्र्यांचे आगमन आणि मान्यवरांची गर्दी लक्षात घेता, अयोध्येत सुरक्षेचे कडक नियोजन करण्यात आले आहे. रामजन्मभूमी परिसरात सध्या तयारी अंतिम टप्प्यात असून, संपूर्ण मंदिर परिसर फुलांनी आणि दिव्यांनी सजवला जात आहे.