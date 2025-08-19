सुदर्शन विरुद्ध राधाकृष्णन! उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडीचा उमेदवार जाहीर, कोण आहेत बी सुदर्शन रेड्डी?

CP Radhakrishnan vs B Sudarshan Reddy: Big Clash in Vice President Election 2025 उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने बी सुदर्शन रेड्डी यांची उमेदवारी जाहीर केलीय. एनडीएच्या सीपी राधाकृष्णन यांच्याशी सुदर्शन रेड्डी यांचा सामना होणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली. सुदर्शन रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. .बी सुदर्शन रेड्डी यांना इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी जाहीर करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले की, इंडिया आघाडीने सर्वानुमते त्यांचं नाव ठरवलं आहे. सर्व पक्षांकडून त्यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. आम आदमी पार्टीचाही सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाला पाठिंबा आहे..Toll Tax News : ६५ किमी अंतर पार करण्यासाठी लागतात १२ तास, टोल टॅक्स का वसूल करताय ? सुप्रीम कोर्टाने NHAI ला फटकारले.बी सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी झालाय. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. तसंच गोव्याचे पहिले लोकायुक्तसुद्धा होते. आंध्र प्रदेशातील रंगा रेड्डी जिल्ह्यातील अकुला मायलारम इथं एका शेतकरी कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. सुदर्शन रेड्डी यांनी सुरुवातीचं शिक्षण झाल्यानंतर हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठापासून १९७१ मध्या कायद्याची पदवी घेतली..वोटिंग मशिन चुकीचे, महाग अन् वादग्रस्त; वॉटरमार्क पेपरवर मतदान घेणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा.करिअरच्या सुरुवातीला सुदर्शन रेड्डी यांनी सिविल प्रॅक्टिस केली. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील के प्रताप रेड्डी यांच्यासोबत काम केलं. केंद्र सरकारमध्ये ते अॅडिशनल स्टँडिंग काउन्सिलही बनले होते. तर १९९३मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर गुवाहाटी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बनले होते..सुदर्शन रेड्डी यांना १२ जानेवारी २००७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. २०११ मध्ये रेड्डी निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून त्यांच्याकडे पदभार दिला गेला. पण सहा महिन्यातच त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.