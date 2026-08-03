Deoghar Helicopter: अवघ्या २,८५० रुपयांत आकाशातून करा बाबा वैद्यनाथ धामचे दर्शन; सुरू होणार विशेष हेलिकॉप्टर सेवा, कसे करावे बुकिंग?

श्रावण महिन्यात बाबा वैद्यनाथ आणि बासुकीनाथ धाम येथे लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. यंदा भाविकांना जलद आणि वेगळा अनुभव देण्यासाठी झारखंड सरकारतर्फे 4 ऑगस्टपासून हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई दर्शनाची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...झारखंड फ्लाइंग इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून सुरू होणाऱ्या या सेवेत भाविकांना बाबा वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम आणि त्रिकूट पर्वताचे आकाशातून दर्शन घेता येणार आहे. देवघरचे उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया आणि जेएफआयचे व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन एस. पी. सिन्हा यांनी ही माहिती दिली..हवाई दर्शनासाठी देवघर आणि बासुकीनाथ या दोन्ही ठिकाणांचे तिकीट प्रति व्यक्ती 2,850 रुपये असून प्रवासाचा कालावधी 7 ते 10 मिनिटांचा असेल. देवघर ते त्रिकूट हवाई दर्शनासाठी 3,750 रुपये शुल्क आकारले जाणार असून ही सफर 10 ते 15 मिनिटांची असेल. .तर देवघर ते बासुकीनाथ वन-वे हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी 4,500 रुपये मोजावे लागतील. या सेवेसाठी एक पायलट आणि चार प्रवासी अशा क्षमतेचे हेलिकॉप्टर उपलब्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे एका फेरीत चार भाविकांना प्रवास करता येणार आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.\rश्रावणी मेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने टेंट सिटीसह भाविकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. हेलिकॉप्टर सेवेचे बुकिंग झारखंड एव्हिएशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करता येणार असून अधिक माहितीसाठी 9122583111 या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.