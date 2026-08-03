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Deoghar Helicopter: अवघ्या २,८५० रुपयांत आकाशातून करा बाबा वैद्यनाथ धामचे दर्शन; सुरू होणार विशेष हेलिकॉप्टर सेवा, कसे करावे बुकिंग?

Baba Baidyanath Dham Helicopter Darshan at Rs 2850: श्रावणात लाखो भाविकांसाठी झारखंड सरकारकडून बाबा वैद्यनाथ, बासुकीनाथ धाम आणि त्रिकूट पर्वताचे ७ ते १५ मिनिटांचे हवाई दर्शन; अवघ्या २,८५० रुपयांपासून सुरू होणारी विशेष हेलिकॉप्टर सेवा
Baba Baidyanath Dham Aerial Darshan Now Available at Rs 2850 Know How to Book the Special Helicopter Service

Baba Baidyanath Dham Aerial Darshan Now Available at Rs 2850 Know How to Book the Special Helicopter Service

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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श्रावण महिन्यात बाबा वैद्यनाथ आणि बासुकीनाथ धाम येथे लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. यंदा भाविकांना जलद आणि वेगळा अनुभव देण्यासाठी झारखंड सरकारतर्फे 4 ऑगस्टपासून हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई दर्शनाची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.

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