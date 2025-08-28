देश

भारतीयांनो! असा बहिष्कार टाका की अमेरिकेत महागाईचा आगडोंब उसळला पाहिजे; ट्रम्प टॅरिफवर रामदेवबाबांची प्रतिक्रिया

Baba Ramev on US Tarrif : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लागू केला आहे. यामुळे भारतातील अनेक उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
US Tariff on Indian Imports Ramdev Demands Strong Action
US Tariff on Indian Imports Ramdev Demands Strong ActionEsakal
सूरज यादव
Updated on

अमेरिकेनं भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केल्यानंतर देशभरातून विरोध व्यक्त केला जात आहे. योगगुरु रामदेव बाबा यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिलीय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लागू केला आहे. यामुळे भारतातील अनेक उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. रामदेव बाबा म्हणाले की, भारतीय नागरिकांनी अमेरिकेनं लावलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा विरोध केला पाहिजे. अमेरिकेची ही राजकीय गुंडगिरी आणि हुकुमशाही आहे.

Loading content, please wait...
India
Donald Trump
america
usa
Baba Ramdev

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com