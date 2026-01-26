देश

Badrinath Kedarnath Entry Ban : बद्रीनाथ,केदारनाथ सह 'या' ४८ मंदिरांतही गैर हिंदूना प्रवेश बंदीची तयारी, कशामुळे घेतला निर्णय ?

Non Hindus Temple Ban : या प्रस्तावात एकूण ४८ मंदिरे, कुंड आणि धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंदिर समित्यांच्या मतांना सरकारकडून प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेत दिले.
Badrinath Kedarnath Entry Ban : बद्रीनाथ,केदारनाथ सह 'या' ४८ मंदिरांतही गैर हिंदूना प्रवेश बंदीची तयारी, कशामुळे घेतला निर्णय ?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (BKTC) चार धाम आणि संबंधित प्रमुख तीर्थस्थानांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की बद्रीनाथ आणि केदारनाथ सारखी तीर्थक्षेत्रे पर्यटन स्थळे नाहीत, तर सनातन धर्माची सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्रे आहेत, जिथे प्रवेश हा नागरी हक्कापेक्षा धार्मिक परंपरा म्हणून पाहिला पाहिजे.

Loading content, please wait...
Uttarakhand
badinath-kedarnath
Chardham Yatra

Related Stories

No stories found.