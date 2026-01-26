Badrinath Kedarnath Entry Ban : बद्रीनाथ,केदारनाथ सह 'या' ४८ मंदिरांतही गैर हिंदूना प्रवेश बंदीची तयारी, कशामुळे घेतला निर्णय ?

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीने (BKTC) चार धाम आणि संबंधित प्रमुख तीर्थस्थानांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की बद्रीनाथ आणि केदारनाथ सारखी तीर्थक्षेत्रे पर्यटन स्थळे नाहीत, तर सनातन धर्माची सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्रे आहेत, जिथे प्रवेश हा नागरी हक्कापेक्षा धार्मिक परंपरा म्हणून पाहिला पाहिजे. .हेमंत द्विवेदी म्हणाले की, सर्व प्रमुख धार्मिक गुरु आणि संतांनी सातत्याने असे म्हटले आहे की गैर-हिंदूंनी या पवित्र तीर्थस्थळांमध्ये प्रवेश करू नये. ते म्हणाले, "आम्ही सनातन परंपरांचा आदर करून हा निर्णय घेत आहोत. चार धाम ही श्रद्धा आणि आध्यात्मिक साधना केंद्रे आहेत, सामान्य पर्यटन स्थळे नाहीत.".शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट विश्वस्तांना ‘म्हणणे’ मांडण्याची धाकधुक; सल्लागार वकीलांचे मौन, सल्लागारांची मिठाची गुळणी.उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही या प्रस्तावावर एक निवेदन जारी केले आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, देवभूमी उत्तराखंडमधील तीर्थस्थाने चालवणाऱ्या संस्था आणि संघटनांच्या मतांच्या आधारे सरकार आवश्यक ती कारवाई करेल. त्यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते की राज्य सरकार या मुद्द्यावर मंदिर समित्यांच्या निर्णयांना प्राधान्य देऊ शकते. . यादीत ४८ मंदिरे, कुंड आणि धार्मिक स्थळेबीकेटीसीच्या प्रस्तावात एकूण ४८ मंदिरे, कुंड आणि धार्मिक स्थळे समाविष्ट आहेत जिथे गैर-हिंदूंना प्रवेश निषिद्ध आहे. यामध्ये केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, त्रियुगीनारायण, नरसिंह मंदिर जोशीमठ, गुप्तकाशीतील विश्वनाथ मंदिर, तप्त कुंड, ब्रह्मकपाल आणि शंकराचार्य समाधी अशी प्रमुख स्थळे समाविष्ट आहेत..हरीश रावत यांचा प्रस्तावाला विरोध उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनी एका हिंदी वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, जिथे निर्बंध आवश्यक असतील तिथे सरकारने उघडपणे ते लादले पाहिजेत. ते म्हणाले की जगभरातील लोक इतरांना त्यांचा धर्म आणि संस्कृती दाखवण्यासाठी आणि स्पष्ट करण्यासाठी आमंत्रित करतात, परंतु येथे उलट वातावरण निर्माण केले जात आहे. हरीश रावत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की जेव्हा देशातील अनेक मंदिरे आणि कांवड यात्रा गैर-हिंदूंनी बांधल्या आणि व्यवस्थापित केल्या आहेत, तेव्हा भाजपला हे चांगले माहित आहे की असे निर्बंध कोणत्या दिशेने आणि कोणत्या विचारसरणीने घेतले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.