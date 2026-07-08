Ayodhya Donation Scam: बँकेने दिलेल्या खुर्ची-टेबलाच्या व्यवस्थेमुळेच राम मंदिरात चोरी झाली? चंपत राय यांच्या कथित पत्रामुळे नवा ट्विस्ट

राम मंदिर देणगी चोरीच्या तपासामध्ये दररोज नवनवीन माहिती समोर येत असतानाच, आता ट्रस्टचे निवर्तमान महासचिव चंपत राय यांनी एसआयटीला (SIT) लिहिलेले एक पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहे. देणगी चोरीच्या आरोपांनंतर चंपत राय यांनी पहिल्यांदाच पत्राच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जरी या व्हायरल पत्राच्या सत्यतेची अधिकृत पुष्टी झाली नसली, तरी यातील मजकुराने बँकिंग आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे..चंपत राय यांनी या पत्रात थेट सवाल केला आहे की, "जर देणगी मोजणीच्या नियमावलीच्या वेळी मी अयोध्या शहराबाहेर होतो, तर माझी प्रतीक्षा का करण्यात आली नाही? माझ्या स्वाक्षरीशिवाय ही प्रक्रिया कशी सुरू झाली?""मोजणीच्या मुख्य नियमावलीवर (SOP) माझी स्वाक्षरी नाही"व्हायरल पत्रानुसार, ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देणगी मोजणीच्या प्रक्रियेसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व (SOP - Standard Operating Procedure) तयार करण्यात आले होते, जे सध्या एसआयटीच्या ताब्यात आहे..पत्राला नकार: या कागदपत्रावर ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अयोध्या शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक गोविंद मिश्र यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.चंपत राय यांचा दावा: चंपत राय यांनी स्पष्ट केले आहे की, "मी या पत्राशी कदापि सहमत नाही आणि मी हे नाकारतो. या पत्राची प्रत महासचिव कार्यालयाला पाठवल्याचे म्हटले गेले असले, तरी मला याची माहिती १३ जून २०२६ रोजी माझ्या अकाऊंट्स ऑफिसकडून मिळाली." ऑगस्ट २०२० ते जून २०२६ दरम्यान झालेल्या सर्व अधिकृत करारांवर माझी स्वाक्षरी आहे, मग या महत्त्वाच्या SOP वर स्वाक्षरी का घेतली गेली नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे.."खुर्ची आणि टेबलमुळेच चोरी करणे सोपे झाले"चंपत राय यांनी चोरीच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना स्टेट बँकेच्या व्यवस्थेवर मोठा आक्षेप घेतला आहे:एमओयूचे पालन: ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बँकेसोबत झालेल्या सामंजस्य करारावर (MoU) माझ्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यानुसार मोजणी कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि लोखंडी जाळीचे दरवाजे लावण्यात आले होते.टेबल-खुर्चीचा सल्ला: मात्र, मोजणी कक्षात कर्मचाऱ्यांना खुर्चीवर बसवून टेबलवर पैसे मोजण्याचा सल्ला स्टेट बँकेचा होता. चंपत राय यांच्या मते, याच टेबल-खुर्चीच्या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांना पैसे चोरणे सोपे झाले. ही चोरी उघडकीस आल्यानंतर तातडीने ते टेबल हटवून पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने जमिनीवर बसून मोजणी सुरू करण्यात आली..बँकेनेच उपलब्ध करून दिले 'खिशे' असणारे कपडेदेशातील सर्व बँकांच्या चेस्ट रूममध्ये अत्यंत कडक नियम असतात, मग स्टेट बँकेच्या नियमांमध्ये ढिलाई कशी झाली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.कपड्यांचा नियम मोडला: मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोजणी कक्षात जाताना आणि बाहेर पडताना कर्मचाऱ्यांची कडक झडती घेणे आणि खिशे नसलेले (Pocketless) कपडे देणे बंधनकारक होते.बँकेची चूक: मात्र, बँकेने मोजणीसाठी जे कपडे दिले त्याला खिशे (Pockets) होते. बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्या दुर्लक्षामुळेच चेस्ट रूमच्या नियमांची पूर्णपणे पायमल्ली झाली, असा आरोप चंपत राय यांनी केला आहे..हाऊसकीपिंग स्टाफद्वारे करून घेतली कोट्यवधींची मोजणीपत्रातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेवर उठवलेला प्रश्न आहे. चंपत राय यांनी म्हटले आहे की, बँकेने राम मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या चढायची मोजणी करण्यासाठी ज्या तरुणांची भरती केली, त्यांना कागदोपत्री 'हाऊसकीपिंग स्टाफ' (स्वच्छता कर्मचारी) म्हणून दाखवले आहे. बँकेसारख्या जबाबदार संस्थेने देणगी मोजणीसाठी अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांची निवड करणे अत्यंत अयोग्य आहे आणि यामुळेच बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या संपूर्ण गैरप्रकाराची कोणतीही कल्पना नसावी, असे चंपत राय यांनी पत्रात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.