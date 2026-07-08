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Ayodhya Donation Scam: बँकेने दिलेल्या खुर्ची-टेबलाच्या व्यवस्थेमुळेच राम मंदिरात चोरी झाली? चंपत राय यांच्या कथित पत्रामुळे नवा ट्विस्ट

Bank furniture linked to Ram Temple theft case: राम मंदिर देणगी घोटाळ्यात चंपत राय यांचे कथित पत्र व्हायरल; SOP वर स्वाक्षरी नसल्याचा दावा, बँकेच्या खुर्ची-टेबल व्यवस्थेवर आणि सुरक्षा नियमभंगावर गंभीर आरोप
New Twist in Ram Temple Theft Case as Alleged Champat Rai Letter Goes Viral

New Twist in Ram Temple Theft Case as Alleged Champat Rai Letter Goes Viral

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राम मंदिर देणगी चोरीच्या तपासामध्ये दररोज नवनवीन माहिती समोर येत असतानाच, आता ट्रस्टचे निवर्तमान महासचिव चंपत राय यांनी एसआयटीला (SIT) लिहिलेले एक पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहे. देणगी चोरीच्या आरोपांनंतर चंपत राय यांनी पहिल्यांदाच पत्राच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जरी या व्हायरल पत्राच्या सत्यतेची अधिकृत पुष्टी झाली नसली, तरी यातील मजकुराने बँकिंग आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

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