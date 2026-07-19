देश

छाती दाबली, कंबर मोडली! अभिजीत दीपकेवर शाई फेकणाऱ्या महिलेचे आरोप; कोण आहे बरखा त्रेहन?

Barkha Trehan alleges assault after ink attack : बरखा त्रेहन यांनी या संपूर्ण घटनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. इतकच नाही तर दीपके आणि त्यांच्या समर्थकांकडून आपल्याला मारहाण झाल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे.
Barkha Trehan alleges assault after ink attack

Barkha Trehan alleges assault after ink attack

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. ही शाईफेक करणाऱ्या महिलेची प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे. बरखा त्रेहन यांनी या संपूर्ण घटनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. इतकच नाही तर दीपके आणि त्यांच्या समर्थकांकडून आपल्याला मारहाण झाल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे.

Loading content, please wait...
Sonam Wangchuk hunger strike update
Sonam Wangchuk hunger strike details