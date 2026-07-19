छाती दाबली, कंबर मोडली! अभिजीत दीपकेवर शाई फेकणाऱ्या महिलेचे आरोप; कोण आहे बरखा त्रेहन?

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. ही शाईफेक करणाऱ्या महिलेची प्रतिक्रिया आता समोर आली आहे. बरखा त्रेहन यांनी या संपूर्ण घटनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. इतकच नाही तर दीपके आणि त्यांच्या समर्थकांकडून आपल्याला मारहाण झाल्याचा आरोपही या महिलेने केला आहे. .बरखा त्रेहन यांनी सांगितले की, आपण शांततापूर्ण आंदोलनाच्या विरोधात नसून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी आपला संबंध नाही. त्यांच्या मते, सध्या जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा मूळ नीट प्रश्नाशी फारसा संबंध उरलेला नाही. हे आंदोलन राजकीय हेतूने चालवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण.त्यांनी पुढे दावा केला की, आंदोलनादरम्यान अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या काही समर्थकांकडून भगवान श्रीराम आणि माता सीतेबद्दल अवमानकारक वक्तव्ये करण्यात आली होती. "हे मी सहन करू शकले नाही. मी कट्टर हिंदू आहे. कोणत्याही देव-देवतांचा अपमान माझ्यासाठी स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे निषेध म्हणून मी त्यांच्यावर शाई फेकली," असे त्रेहन यांनी म्हटलं आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या महिलेने आपल्याला मारहाण झाल्याचाही आरोप केला आहे. "माझे केस ओढले गेले, मला मारहाण करण्यात आली. माझ्या शरीरावर ओरखडे काढले गेले. हात-पाय आणि बोटांना दुखापत झाली आहे. दिल्ली पोलिसांनी वेळेत हस्तक्षेप केला नसता तर माझा जीवही जाऊ शकला असता, इतकच नाही तर माझे छातीला स्पर्श करण्यात आला" असा दावा त्यांनी केला आहे..जयपूरमध्ये आंदोलनात तरुणाकडून हल्ला; अभिजीत दीपकेंची पहिली प्रतिक्रिया समोर, थेट प्रत्युत्तर देत राजीनाम्याची पुन्हा मागणी.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या बायोमध्ये त्यांनी स्वतःची ओळख पुरुष हक्क कार्यकर्त्या आणि 'पुरुष आयोग'च्या अध्यक्षा अशी सांगितली आहे. यापूर्वी त्यांनी अनेकदा टीव्ही शोमधील विविध चर्चेतही सहभाग घेतला आहे. अभिजित दिपकेंवर शाई फेकल्यानंतर सोशल मीडियावरील त्यांच्या जुन्या पोस्ट आणि भूमिकांची चर्चा सुरू झाली आहे..बलात्काराच्या आरोपांमुळे वादात सापडलेले भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांनाही त्यांनी पाठिंबा दिल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी २५ डिसेंबर रोजी जंतर-मंतर येथे 'पुरुष आयोग' या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या आंदोलनात बरखा त्रेहन सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतल्याचे दिसून आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.