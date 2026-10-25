IMD Weather Alert : चक्रीवादळाने रौद्ररूप धरले! ताशी १०० किमी वेगाने सुटणार सोसाट्याचा वारा; 'या' राज्यांत मुसळधार पाऊस, महाराष्ट्रात काय घडणार?

बंगालच्या उपसागरात घोंघावणाऱ्या भीषण चक्रीवादळाचा प्रत्यक्ष परिणाम आता दिसू लागला आहे. सोमवार पासून देशातील हवामान अधिकच रौद्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) जारी केलेल्या ताज्या इशाऱ्यानुसार समुद्रात ताशी ७० ते ८० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहणार असून वाऱ्याचा हा वेग ताशी १०० किलोमीटरच्या घरात पोहोचण्याचा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या वादळी प्रणालीमुळे उद्या देशातील १० राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..समुद्र खवळणारहवामान खात्याच्या माहितीनुसार पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरात उद्या संध्याकाळपर्यंत वाऱ्याचा वेग ८० ते ९० किमी प्रतितास आणि झंझावाती वाऱ्याचा वेग ताशी १०० किमीपर्यंत पोहोचणार आहे. .या प्रभावामुळे सोमवारी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांसह नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तसेच पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांवरही पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, तामिळनाडू व पुद्दुचेरीत ताशी ६० किमी वेगाने वादळी वारे वाहतील..Lucky Horoscope : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा 'या' ४ राशींसाठी ठरणार जॅकपॉट! अचानक धनलाभ अन् प्रमोशनचे योग; तुमची रास यात आहे का?.महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात हवामान मुख्यतः कोरडे राहणार असून रात्री व पहाटे गारवा तर दुपारी उन्हाचा चटका जाणवेल. मात्र, बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळ जमिनीवर धडकल्यानंतर त्याचे बाष्पयुक्त ढग मध्य भारताकडे सरकणार आहेत. .याचा परिणाम म्हणून २८ आणि २९ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या काही भागांत विशेषतः तेलंगणा व आंध्र प्रदेशच्या सीमेलगत असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत ढगाळ वातावरणासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाच्या बुलेटिनमध्ये वर्तवण्यात आली आहे..Madhuri Dixit Kon Honaar Karodpati : "बाई, तुम्ही खूप कडक बोलताय..."; शिक्षिकेसमोर थेट विद्यार्थी बनली माधुरी दीक्षित! 'कोण होणार करोडपती'मधील सुंदर क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल!.महिन्याच्या अखेरीस उत्तर भारतातही पाऊसदरम्यान सोमवारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये आकाश निरभ्र व हवामान कोरडे राहील. मात्र, २७ ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून वायव्य भारतात एक नवा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होणार आहे. .दुसरीकडे चक्रीवादळाचा प्रभाव अंतर्गत भागांत पोहोचणार असल्याने २८ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआरच्या काही भागांत मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस आणि ताशी ५० ते ६० किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा देशभरात मोठ्या हवामान बदलांचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.