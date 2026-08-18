Bay of Bengal low pressure area : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा तीव्र कमी दाबाचा पट्टा तयार, हवामान विभागाचा पुढील ४ दिवसांचा अंदाज समोर

Maharashtra weather forecast : महाराष्ट्रात अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली असून, बहुतांश ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. दरम्यान, (ता. १८) मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर तसेच मराठवाड्यातील जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तसेच वायव्य बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र पुढील काळात पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारच्या दिशेने सरकण्याचे संकेत असल्याने राज्यात पुढील काही दिवसांत पावसाच्या सरींची शक्यता आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबमधील फिरोजपूरपासून मुझफ्फराबाद, पाटणा येथील तीव्र कमी दाब क्षेत्राचे केंद्र ते ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. मध्य भारत आणि लगतच्या दक्षिण भारतात समुद्रसपाटीपासून ३.१ ते ९.४ किलोमीटर उंचीवर पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या परस्परविरोधी वाऱ्यांमुळे हवेचे जोड क्षेत्र कायम आहे. तसेच पश्चिम मध्य प्रदेश परिसरात समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे..सोमवारी (ता. १७) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३४.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. दरम्यान, सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत घाटमाथ्यावरील आंबोणे येथे सर्वाधिक ५३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..घाटमाथ्यावर पावसाचा अंदाजआज (ता. १८) नाशिक, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर तसेच जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होण्याची शक्यतावायव्य बंगालच्या उपसागरात ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनाऱ्यालगत तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. हे क्षेत्र पश्चिम बंगालमधील बांकुरा येथून सुमारे १६० किलोमीटर आग्नेयेला आणि ओडिशातील बलेश्वरपासून सुमारे १८० किलोमीटर ईशान्येला होते. आज (ता. १८) या प्रणालीची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता असून, त्यानंतर ती पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारच्या दिशेने सरकण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाचा जोर कायम, 'या' जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट; हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट .पुढील काही दिवसांत पावसाची शक्यताबंगालच्या उपसागरात पुन्हा कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होत असल्याने पुढील काही दिवसांत राज्यात पावसाच्या सरींची शक्यता आहे. त्यातही काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.