देश

Bay of Bengal low pressure area : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा तीव्र कमी दाबाचा पट्टा तयार, हवामान विभागाचा पुढील ४ दिवसांचा अंदाज समोर

IMD weather forecast : बंगालच्या उपसागरात पुन्हा तीव्र कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. या हवामान प्रणालीचा परिणाम आणि पुढील ४ दिवसांचा पावसाचा अंदाज जाणून घ्या.
Bay of Bengal low pressure area IMD weather forecast maharashtra

Bay of Bengal low pressure area IMD weather forecast maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra weather forecast : महाराष्ट्रात अनेक भागांत पावसाने उघडीप दिली असून, बहुतांश ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. दरम्यान, (ता. १८) मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर तसेच मराठवाड्यातील जालना, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तसेच वायव्य बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र पुढील काळात पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि बिहारच्या दिशेने सरकण्याचे संकेत असल्याने राज्यात पुढील काही दिवसांत पावसाच्या सरींची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Weather
Monsoon
maharashtra rain
maharashtra rain update
weather changes in Maharashtra
Maharashtra rainfall news
weather alerts Maharashtra
Bay of Bengal monsoon
Maharashtra rainy season forecast
monsoon benefits for farmers
Maharashtra rainfall updates
boats capsizing in Bay of Bengal
Maharashtra rainfall statistics
Maharashtra rainfall data
Marathi News Esakal
www.esakal.com