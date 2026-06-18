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Monsoon Active Again : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा; मॉन्सून पुन्हा होणार सक्रीय, पुढच्या चार दिवसात पावसाची शक्यता

Rainfall Prediction : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्याने मॉन्सून पुन्हा सक्रीय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पुढील चार दिवसांत राज्यासह अनेक भागांत पावसाची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
Monsoon likely to become active again in India

Monsoon likely to become active again in India

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Monsoon News India : देशभरात सक्रिय झालेला मॉन्सून अचानक थांबल्याने अनेकांना आशा लागून राहिली होती. दरम्यान पुढच्या तीन दिवसात पावसाच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. दक्षिण भारतापासून उत्तर भारतापर्यंत मॉन्सून वाऱ्याचा वेग वाढत असून अनेक राज्यांत ढगाळ वातावरणासह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे तापमानातही घट होणार आहे.

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