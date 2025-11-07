कर्नाटकातील साखर कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व! बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल 26 साखर कारखाने, 'हे' दिग्गज नेते आहेत मालक!

बेळगाव : उत्तर कर्नाटकात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, प्रति क्विंटल ३,५०० रुपये दराने उसाचा भाव जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार (Karnataka Sugar Industry,) आज साखर कारखाना मालकांसोबत महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. मात्र, कर्नाटकातील बहुतेक साखर कारखाने हे प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे असल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे..बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल २६ साखर कारखानेबेळगाव जिल्ह्यात एकूण २६ साखर कारखाने (Belagav Sugar Factories) कार्यरत आहेत. त्यापैकी तब्बल अर्ध्याहून अधिक कारखाने हे राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या मालकीचे दोन कारखाने असून, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या मालकीचा एक, तर त्यांच्या भावाच्या (चन्नराज हट्टीहोळी) अध्यक्षतेखाली आणखी एक कारखाना आहे..नेत्यांच्या मालकीतील कारखानेकत्ती कुटुंब – १ कारखानासवदी कुटुंब – १ कारखानारमेश जारकीहोळी – १ कारखानाभालचंद्र जारकीहोळी – १ कारखानाअण्णासाहेब जोल्ले – २ कारखानेआमदार विठ्ठल हलगेकर – १ कारखानामाजी खासदार प्रभाकर कोरे – ३ कारखानेमाजी मंत्री श्रीमंत पाटील – १ कारखानामाजी आमदार महादेवप्पा यादव – १ कारखाना.Karnataka Politics : काँग्रेस सरकारवर संकट? मुख्यमंत्री बदलाबाबत DK शिवकुमार यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, '2028 मध्ये खऱ्या अर्थानं...'.प्रभावशाली नेत्यांचे साखर साम्राज्यबेळगावशिवाय बागलकोट, विजयपूर आणि धारवाड जिल्ह्यांतील अनेक साखर कारखाने देखील नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. भाजपचे बडतर्फ आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ हे सिद्धसिरी सौहर्द सहकारी लिमिटेड या साखर कारखान्याशी संबंधित असून, त्या सहकारी बँकेचे अध्यक्षही आहेत. त्याचप्रमाणे, मंत्री एम. बी. पाटील यांच्या मालकीच्या विविध साखर कंपन्यांमधून त्यांचा प्रभाव दिसून येतो..प्रमुख साखर कारखानेमल्लिकार्जुन कोरे – चिदानंद प्रभू कोरे सहकारी साखर कारखानासतीश जारकीहोळी – बेळगाव शुगर्स, सतीश शुगर्सरमेश जारकीहोळी – गोकाक साखर, हिरेनंदी सौभाग्यलक्ष्मी कारखानालक्ष्मी हेब्बाळकर – हर्षा शुगर्स, मलप्रभा सहकारी साखर कारखानाप्रभाकर कोरे – शिवशक्ती शुगर्सशामनूर शिवशंकरप्पा – बिरेश्वर साखर कारखानाश्रीमंत पाटील – अथणी फार्मर्स शुगर्सनिखिल कत्ती – विश्वराज शुगर्सरमेश कत्ती – हिरण्यकेशी सहकारी साखर कारखानाअण्णासाहेब जोल्ले – हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखानालक्ष्मण सवदी – कृष्णा सहकारी साखर कारखानाभालचंद्र जारकीहोळी – दक्षिण घटप्रभा सहकारी साखर कारखाना.कारखानदार आणि राजकारण्यांचे हितसंबंधसध्या ऊस दराच्या प्रश्नावरून राज्यभरात शेतकऱ्यांचा संघर्ष तीव्र झाला आहे. शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे की, कारखानदार म्हणून राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्या वारंवार दुर्लक्षित केल्या जात आहेत. राज्य सरकार कारखानदार-नेत्यांच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडूनही केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.