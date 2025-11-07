देश

कर्नाटकातील साखर कारखान्यांवर राजकारण्यांचे वर्चस्व! बेळगाव जिल्ह्यात तब्बल 26 साखर कारखाने, 'हे' दिग्गज नेते आहेत मालक!

Sugarcane farmers intensify protests in Belagavi district : बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील ऊस शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून, प्रति क्विंटल ₹३५०० दराची मागणी केली आहे.
बेळगाव : उत्तर कर्नाटकात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, प्रति क्विंटल ३,५०० रुपये दराने उसाचा भाव जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार (Karnataka Sugar Industry,) आज साखर कारखाना मालकांसोबत महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. मात्र, कर्नाटकातील बहुतेक साखर कारखाने हे प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या मालकीचे असल्याचे वास्तव आता समोर आले आहे.

