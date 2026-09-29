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Supreme Court : “केवळ पोटनिवडणुकाच तर आहेत”; एसआयआरवर तातडीच्या सुनावणीस CJI सूर्यकांत यांचा नकार, ३८ लाख मतदारांची चिंता

CJI Surya Kant Declines Urgent Hearing on Bengal SIR : बंगाल एसआयआर प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास CJI सूर्यकांत यांनी नकार दिला; ३८ लाखांहून अधिक अपिले अद्याप प्रलंबित आहेत.
CJI Surya kant

CJI Surya kant

esakal

Sandip Kapde
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पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांविरोधात दाखल अपिलांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ६ ऑक्टोबर रोजी नंदिग्राम आणि राजनगर विधानसभा मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा संदर्भ देत तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळली. या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे.

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