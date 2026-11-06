Crime News : बेंगळुरूत धक्कादायक घटना ! कॅब चालकाकडून पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या; मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले अन् ...

Bengaluru Mass Murder Case: What Police Have Revealed : बेंगळुरूमधून सामूहिक हत्येची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राजाजीनगर परिसरात एका कॅब चालकाने आपल्या पत्नीची आणि तिच्या माहेरच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. इंदू शेखर असे आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. ही घटना काही दिवसांपूर्वी घडल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, गुरुवारी रात्री उशिरा या प्रकरणाचा उलगडा झाला. आरोपीने सात जणांची हत्या केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .कौटुंबिक वादातून टोकाचे पाऊलपोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपी इंदू शेखर आपल्या पत्नी सुनीताच्या वागण्यावरून नाराज होता. पत्नी माहेरच्या कुटुंबीयांच्या सतत संपर्कात असल्याचा त्याला राग होता. याबाबत तो सासू आणि मेहुण्यांकडे तक्रार करायचा. मात्र, ते नेहमी सुनीताची बाजू घेत असल्याने त्याच्या मनात त्यांच्याविषयीही राग निर्माण झाला होता. याच रागातून त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा संशय आहे..पुण्यात आणखी एक हुंडा बळी? विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; १० तोळे सोन्याची मागणी केल्याचा आरोप, पतीला अटक .या घटनेत पत्नी सुनीता, सासू रूपावती, मेहुणे शिवकुमार आणि शंकर, त्यांच्या पत्नी दिव्या आणि नलिनी, तसेच शिवकुमारचा सात वर्षांचा मुलगा पुनीत यांची हत्या झाल्याचा आरोप आहे..पार्टीच्या बहाण्याने मेहुण्यांना बोलावलेतपासानुसार, आरोपीने हत्येचे नियोजन केले होते. सर्वप्रथम त्याने पत्नीची हत्या केली. त्यानंतर पार्टीच्या बहाण्याने दोन्ही मेहुण्यांना घरी बोलावून त्यांची हत्या केली. पुढे त्यांच्या पत्नी, सासू आणि सात वर्षांच्या मुलालाही लक्ष्य केले. हत्येसाठी त्याने सिलबट्ट्याचा वापर केला असावा, असा पोलिसांचा संशय आहे. हत्येनंतर आरोपीने मृतदेह कारमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकल्याचे समोर आले आहे. तसेच घरातील रक्ताचे डाग पुसण्यासाठी रसायनांचा वापर करून पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केल्याचा संशय आहे..बायकोचं शीर कापून फ्रीजमध्ये ठेवलं! जेलमधून सुटल्यानंतर पत्नीच्या 'शुगर डॅडी'ला ठार मारण्याची धमकी.बेपत्ता असल्याच्या तक्रारीतून प्रकरण उघडश्रीरामपुरा पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. चौकशीदरम्यान आरोपीच्या विधानांमध्ये विसंगती आढळल्याने पोलिसांचा संशय बळावला. नंदी हिल्स परिसरात सुमारे चार तास शोधमोहीम राबवल्यानंतर सात वर्षांच्या पुनीतचा मृतदेह सापडला. आरोपीने सात जणांची हत्या केल्याची कबुली दिली असली, तरी आतापर्यंत केवळ एकाच मृतदेहाचा शोध लागला आहे. उर्वरित मृतदेहांचा शोध सुरू असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.