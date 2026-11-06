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Crime News : बेंगळुरूत धक्कादायक घटना ! कॅब चालकाकडून पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या; मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले अन् ...

आरोपीने आधी पत्नीची हत्या केली, नंतर पार्टीच्या बहाण्याने मेहुणे, सासू, नणंद आणि 7 वर्षांच्या मुलालाही मारले. हत्येनंतर मृतदेह कारमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले आणि रक्ताचे डाग पुसण्यासाठी रसायने वापरली.
Crime News : बेंगळुरूत धक्कादायक घटना ! कॅब चालकाकडून पत्नी आणि तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या; मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकले अन् ...
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Bengaluru Mass Murder Case: What Police Have Revealed : बेंगळुरूमधून सामूहिक हत्येची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राजाजीनगर परिसरात एका कॅब चालकाने आपल्या पत्नीची आणि तिच्या माहेरच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. इंदू शेखर असे आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. ही घटना काही दिवसांपूर्वी घडल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, गुरुवारी रात्री उशिरा या प्रकरणाचा उलगडा झाला. आरोपीने सात जणांची हत्या केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

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