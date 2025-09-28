Bengaluru Mumbai Train : बंगळूर-मुंबई सुपरफास्ट रेल्वेला मंजुरी, ३० वर्षांपूर्वीची मागणी पूर्ण

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने बंगळूर आणि मुंबईदरम्यान नवीन सुपरफास्ट रेल्वे मंजूर केली असून, ही ३० वर्षांपूर्वीची मागणी पूर्ण झाली आहे.रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या घोषणेनुसार लवकरच ही सुपरफास्ट रेल्वे सुरू होईल; प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होऊन विमान आणि बसेससाठी पर्याय बनेल.बंगळूर-मुंबई या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांमधील वाढत्या प्रवासाच्या गरजा आणि स्थानक क्षमतेत सुधारणा यामुळे ही रेल्वे शक्य झाली; संसदेत आणि सार्वजनिक लेखा समितीत केलेल्या सततच्या प्रयत्नांचे हे फळ आहे..Bengaluru Mumbai Superfast Train : केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने बंगळूर आणि मुंबईदरम्यान एक नवीन सुपरफास्ट रेल्वे मंजूर केली आहे, अशी माहिती खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी दिली. या मंजुरीमुळे दोन्ही शहरांमधील नागरिकांची ३० वर्षांची जुनी मागणी पूर्ण झाली आहे.तेजस्वी यांनी स्पष्ट केले की, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की, आम्ही लवकरच बंगळूर आणि मुंबईदरम्यान सुपरफास्ट रेल्वे सुरू करणार आहोत. दोन्ही शहरे प्रमुख आर्थिक केंद्रे आहेत आणि त्यांच्या स्थानकांवरील क्षमता वाढल्यामुळे हे शक्य झाले आहे..जरी बंगळूर आणि मुंबई ही भारतातील दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रे असली तरी दोन्ही शहरे फक्त एकाच रेल्वेने जोडलेली होती. उद्यान एक्स्प्रेसला प्रवास पूर्ण करण्यासाठी २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. तीन दशकांत दोन्ही शहरांचा विकास झाला असला तरी बंगळूर आणि मुंबईदरम्यान फक्त एकच सुपरफास्ट रेल्वे होती..चार वर्षांपासून संसदेत सार्वजनिक लेखा समितीच्या बैठकांमध्ये आणि या मुद्द्यावर वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या सततच्या प्रयत्नांचे हे फळ आहे. ही नवीन रेल्वे प्रवासाची गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी करेल. विमान आणि बसेसना आरामदायी पर्याय देईल. हे दीर्घकाळचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे सूर्या यांनी आभार मानले. रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा यांचेही विशेष आभार मानले..Kolhapur Open Drain Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या खुल्या गटारी म्हणजे मृत्यूचा सापळा, गटारीत पडून मुलाचा हकनाक बळी.FAQQ1. नवीन सुपरफास्ट रेल्वे कोणत्या शहरांमध्ये चालेल?A1. बंगळूर आणि मुंबई दरम्यान.Q2. या रेल्वेमुळे काय फायदा होईल?A2. प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, गर्दी कमी होईल आणि विमान व बस प्रवासासाठी आरामदायी पर्याय मिळेल.Q3. ही रेल्वे मंजुरी मिळण्यामागचे मुख्य कारण काय आहे?A3. दोन्ही शहरांमधील वाढत्या प्रवासाच्या गरजा, स्थानक क्षमतेत सुधारणा, आणि चार वर्षांपासून संसदेत व वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत केलेल्या सततच्या प्रयत्नांचे फळ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.