Bharat Bandh : शेतकरी, कामगारांची आज देशव्यापी संपाची हाक, काय सुरू, काय बंद ? घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाचा महत्त्वाची माहिती

जर तुम्ही आज कोणत्याही महत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडण्याचा विचार करत असाल तर आज तु्म्हाला भारत बंदचा फटका बसू शकतो. देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी संयुक्तपणे गुरुवारी भारत बंदची घोषणा केली आहे. वृत्तानुसार, ३ कोटींहून अधिक कामगार या निषेधात सामील होऊ शकतात, ज्याचा देशभरातील बँका, सरकारी कार्यालये, बाजारपेठा आणि वाहतूक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आयएनटीयूसी, एआयटीयूसी, एचएमएस, सीआयटीयू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ आणि यूटीयूसी यासह १० केंद्रीय कामगार संघटनांच्या युतीने १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे..भारत बंद का होत आहे?वृत्तानुसार, २०२५ मध्ये लागू झालेल्या चार नवीन कामगार कायद्यांचा कामगार संघटना निषेध करत आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की हे नवीन कायदे कामगारांचे हक्क कमकुवत करतात आणि कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची मोकळीक देतात..भारत बंदचे संभाव्य परिणाम काय आहेत?बऱ्याच राज्यांमध्ये, बस आणि ऑटो संघटनांच्या सहभागामुळे रस्ते वाहतूक विस्कळीत होऊ शकते. संपामुळे प्रभावित झालेल्या भागातील सरकारी कार्यालयांमध्ये कमी कर्मचारी दिसू शकतात, ज्यामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक व्यापारी संघटनांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे, ज्यामुळे प्रमुख शहरी बाजारपेठा बंद राहण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक राज्यांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहण्याची शक्यता आहे..कोणत्या भागात खुल्या राहण्याची शक्यता आहे?सर्व आपत्कालीन आरोग्य सेवा सुरळीतपणे चालतील. रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन विभागाच्या सेवा स्थगित केल्या जाणार नाहीत. या संपाचा हवाई प्रवासावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही. बँक शाखा बंद राहू शकतात, परंतु डिजिटल व्यवहार आणि एटीएम कार्यरत राहतील..बँकाही निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील का?बँकाहीही निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील का?संप असूनही, बँका किंवा रिझर्व्ह बँकेने या दिवशी सुट्टी जाहीर केलेली नाही. याचा अर्थ शाखा उघड्या राहतील, जरी काही व्यत्यय येऊ शकतात. ग्राहकांना वैयक्तिक बँक शाखांमध्ये सेवा विलंब अनुभवता येऊ शकतो. पण ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएम सेवा चालू राहतील.