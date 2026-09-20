Bhilai Steel Scrap Theft : कोट्यवधींचे लोखंडी भंगारची चोरी, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक

भिलाई (छत्तीसगड) : भिलाई पोलाद कारखान्यातून सुमारे २५० टन लोखंडी भंगार चोरीप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. चोरीचे भंगार खरेदी करून त्याची विल्हेवाट लावल्याच्या आरोपावरून रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद कुमार गर्ग आणि संचालक संदीप कुमार सिंह यांना अटक करण्यात आली..न्यायालयाने दोघांना न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत एकूण २१ जणांना अटक झाली आहे. याची सुरुवात २६ मे रोजी झालेल्या कारवाईने झाली. जुन्या भिलाई पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अकलोरडीह खदान पारा येथील एके ट्रेडर्सच्या गोदामातून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात लोखंडी भंगार जप्त केले होते..Viral Video : ‘फूलपाडा...’ फक्त एका शब्दाने ९ वर्षांचा शोध संपला; गुगल मॅपच्या मदतीने उलगडला बेपत्ता प्रकरणाचा गुंता.तपासादरम्यान हे भंगार भिलाई पोलाद कारखान्यातून (बीएसपी) चोरी केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित वाहतूकदार संजय सिंह हा चोरी केलेले भंगार अकलोरडीह येथील गोदामात साठवत असे..Coastal Road BMW Accident : फ्लायओव्हरवरून थेट खाली कोसळली कार, १७ ते २५ वर्षीय ३ तरुणांचा जागीच मृत्यू; काय घडलं?.त्यानंतर हे भंगार रसमडा येथील ‘रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेड’रमध्ये पाठवले जात असल्याची माहिती समोर आली. सुरुवातीला १९ आरोपींना अटक केली. त्यांच्या चौकशीतून मिळालेली माहिती आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे चोरीचे भंगार ‘रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेड’मध्ये वापरले जात असल्याचे पुरावे मिळाले..या आधारावर पोलिसांनी रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद कुमार गर्ग आणि संचालक संदीप कुमार सिंहविनोद कुमार गर्ग आणि संदीप कुमार सिंह यांना शुक्रवारी (ता.१८) अटक केली. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.