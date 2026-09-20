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Bhilai Steel Scrap Theft : कोट्यवधींचे लोखंडी भंगारची चोरी, दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक

250 Tonnes of Scrap Allegedly Stolen From Bhilai Steel Plant : भिलाई पोलाद कारखान्यातून सुमारे २५० टन लोखंडी भंगार चोरीप्रकरणी रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद कुमार गर्ग आणि संचालक संदीप कुमार सिंह यांना अटक करण्यात आली.
Bhilai Steel Scrap Theft

Bhilai Steel Scrap Theft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिलाई (छत्तीसगड) : भिलाई पोलाद कारखान्यातून सुमारे २५० टन लोखंडी भंगार चोरीप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. चोरीचे भंगार खरेदी करून त्याची विल्हेवाट लावल्याच्या आरोपावरून रायपूर पॉवर अँड स्टील लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद कुमार गर्ग आणि संचालक संदीप कुमार सिंह यांना अटक करण्यात आली.

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