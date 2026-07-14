Bhojshala Case SC Order: ''नमाज पठणासाठी मुस्लिमांना जागा मिळेल'', धार भोजशाला प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही

Supreme Court refuses to stay MP High Court decisionधार भोजशाला येथे ऐतिहासिक वास्तूमध्ये नमाज पठणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावण्या सुरु आहेत. कोर्टाने सोमवारी एक महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मूळ निर्णयाला सध्या तरी स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी मुस्लिम पक्षाला मोठा दिलासा दिला आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, दर शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत मुस्लिम पक्षाला नमाज पठण करण्यासाठी भोजशाला परिसराजवळच एक योग्य आणि खुली जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासोबतच, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला भोजशाला इमारतीच्या सध्याच्या रचनेत किंवा स्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे..Nagpur: ३०० कोटींच्या सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला हिरवा कंदील; राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; कर्करोग निदान-उपचाराला मिळणार गती.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनंतर होणार असून, तोपर्यंत सर्व पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. मुस्लिम पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील हुजैफा अहमदी आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, अनेक वर्षांपासून चालत आलेली जुनी व्यवस्था अचानक बदलण्यात आली आहे..''इंग्रजकालीन दस्तऐवज आणि १९९५ मधील परस्पर सामंजस्याचे दाखले देत त्यांनी स्पष्ट केले की, वसंत पंचमीला हिंदू पक्षाची पूजा आणि शुक्रवारी मुस्लिम पक्षाची नमाज ही धार्मिक सलोख्याची जुनी परंपरा होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कायम ठेवली पाहिजे.'' अशी मागमी मुस्लिम पक्षाने केली होती..Paints Price Hike: घराच्या रंगकामाचा खर्च वाढणार! पेंटच्या किंमतीत १२% पर्यंत वाढ, दरवाढीमागचं कारण काय? जाणून घ्या....तसेच, या ऐतिहासिक वास्तूत नमाज थांबवणे हा अतिशय कठोर निर्णय असल्याचेही मीनाक्षी अरोरा यांनी न्यायालयात सांगितले. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या दोन महिन्यांत प्रशासनाने परिस्थितीनुसार आवश्यक पावले उचलली असून सध्या तिथे शांतता आहे, त्यामुळे आता व्यवस्थेत पुन्हा बदल करणे योग्य ठरणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.