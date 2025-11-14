Bihar Election Result 2025 : बिहारमध्ये आजही नितीश कुमारांची क्रेझ, विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची सहा कारणं कोणती?

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट झाल आहे. या निवडणुकीत एनडीएला घवघवीत यश मिळताना दिसतं आहे. त्यांचे उमेदवार एकूण १९९ जागावर आघाडीवर आहे. दुसरीकडे महागठबंधनचा पार सुपडा साफ झाला आहे. त्यांच्याकडे एकूण ३८ जागांची आघाडी आहे. अशातच आता या निकालात फारसा बदल होईल, याची शक्यता फार कमी आहे. .या निकालानंतर आता बिहारमध्ये नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील, हे जवळपास जवळपास निश्चित झालं आहे. १५ वर्षानंतरही बिहारमध्ये नितीश कुमार यांची क्रेझ असल्याचं दिसून येत आहे. त्यांच्या विजयाची कारण काय? याची चर्चाही आता राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. नितीश कुमार यांच्या विजयाची पाच कारण नेमकी कोणती? जाणून घ्या....१) नितीश कुमारांचं कृतीतून प्रत्यूत्तरनिवडणुकीपूर्वी महाआघाडीतील नेते नितीश कुमार आजारी असल्याचे सतत सांगत होते. स्वतः तेजस्वी यादवही यावर विधान करत होते. नीतीश यांनी यावर तोंड उघडले नाही, परंतु आपल्या सक्रियतेतून त्यांनी याला करारा जबाब म्हणतात ना तसं उत्तर दिलं. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या थोडेआधीच ते पुन्हा पूर्णपणे सक्रिय झाले. जेडीयूमध्ये त्यांनी सीट शेअरिंगपासून तिकीट वाटपापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच लोकजनशक्तीपार्टी (रामविलास पासवान) पक्षाला नालंदामध्ये एकही जागा मिळाली नाही. सीट शेअरिंग आणि तिकीट वाटपात सक्रिय राहून नीतीश यांनी एकच संदेश दिला—टायगर अभी जिंदा है! .Bihar Election Result 2025 Live Updates : बिहारमध्ये NDA चं द्विशतक, २०३ जागांवर घेतली आघाडी, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .2) सोशल इंजिनियरिंगचे मास्टरकास्ट आणि जेंडर म्हणजे जात आणि लिंगाच्या समीकरणांत निपुण असलेल्या नितीश कुमारांनी निवडणुकीपूर्वीच आपला पारंपरिक वोटबँक मजबूत करण्यावर भर दिला. महिलांना साधणे, लव–कुश आणि महादलित समीकरण बळकट करणे—ही त्यांची मोठी रणनीती ठरली. निवडणुकीत उतरतानाच त्यांनी एंटी-इनकंबंसीही कमी करण्यात यश मिळवले. संपूर्ण प्रचार मोहिमेत नीतीश यांनी तब्बल 81 सभा आणि 4 हून अधिक रोड शो केले..3) प्रदेशनिहाय जबाबदाऱ्या नितीश कुमारांनी निर्णय प्रक्रियेत जसा आपला वरचष्मा दाखवला तसाच जबाबदारी वाटपातही... प्रदेशानुसार जबाबदाऱ्या वाटल्या—कोशी-सीमांचल विजेंद्र यादव, मिथिलांचल संजय झा, पटना-मुंगेर-बांका ललन सिंह आणि नालंदा मनीष वर्मा यांच्या अखत्यारीत गेले. याशिवाय सीट वाढवण्यासाठी अनेक जुन्या दिग्गजांना पुन्हा मैदानात उतरवण्यात आले—दुलाल चंद्र गोस्वामी, चंद्रेश चंद्रवंशी आणि महाबली सिंह हे तिन्ही नेते आपल्या-आपल्या मतदारसंघात आघाडीवर आहेत. .4) भाषणांत सौम्य भाषेचा वापर...मागील निवडणुकीत ज्या तीक्ष्ण शब्दांत नितीश बोलत असत, त्यापेक्षा या वेळेस ते बऱ्याच संयमी भाषेत बोलले. त्यांनी केवळ 20 वर्षांच्या विकासकामांवर मत मागितले. तेजस्वी यादवांचा पक्ष आरजेडीही त्यांच्याविरोधात फार आक्रमक दिसली नाही. उलट आरजेडी–काँग्रेस नेतेच हे सांगत फिरत होते की बीजेपी नितीश यांना मुख्यमंत्री बनवणार नाही. या राजकीय संदेशाचा लाभ अनपेक्षितपणे नितीश कुमारांनाच मिळाला..Bihar Election Result 2025 : बिहारमधील सर्वात कडवी लढत, महाराष्ट्राचा जावई रणांगणात! तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार? .5) मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्नमुस्लीम मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नितीश यांनी या निवडणुकीत 4 जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले. निवडणूक आयोगाच्या सुरुवातीच्या कलांमध्ये ४ पैकी 3 उमेदवार आघाडीवर होते. मागील निवडणुकीत जेडीयूच्या चिन्हावर एकाही मुस्लिम उमेदवाराला विजय मिळवता आला नव्हता. या वेळची परिस्थिती नितीश यांच्यासाठी नक्कीच सकारात्मक ठरताना दिसते. .६) लखपती दीदीनं गेम फिरवलालखपती दीदी योजनेंतर्गत नीतीश कुमारांच्या सरकारनं महिलांच्या खात्यात दरमहा १० हजार रु. जमा केले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रात जशी लाडकी बहीण योजना लागू करण्यात आली. तशीच बिहारमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर लखपती दीदी योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे लखपती दीदींनीही नीतीश कुमारांच्या पारड्यात विजयी मतं टाकलेली दिसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.