Bihar Election Result 2025 : बिहारमध्ये आजही नितीश कुमारांची क्रेझ, विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची सहा कारणं कोणती?

Nitish Kumar’s Big Comeback Explained : आता बिहारमध्ये नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील, हे जवळपास जवळपास निश्चित झालं आहे. १५ वर्षानंतरही बिहारमध्ये नितीश कुमार यांची क्रेझ असल्याचं दिसून येत आहे. त्यांच्या विजयाची पाच कारण कोणती? जाणून घ्या...
बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट झाल आहे. या निवडणुकीत एनडीएला घवघवीत यश मिळताना दिसतं आहे. त्यांचे उमेदवार एकूण १९९ जागावर आघाडीवर आहे. दुसरीकडे महागठबंधनचा पार सुपडा साफ झाला आहे. त्यांच्याकडे एकूण ३८ जागांची आघाडी आहे. अशातच आता या निकालात फारसा बदल होईल, याची शक्यता फार कमी आहे.

