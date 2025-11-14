देश

Bihar Election Results 2025 : बिहार निवडणुकीचा निकाल आज, नितीश कुमार की तेजस्वी; कोण होणार बाहुबली? देशाचे मतमोजणीकडे लक्ष

Bihar Assembly Results : मतमोजणीसाठी ४६ केंद्रांवर ४,३७२ टेबल आणि २४३ रिटर्निंग अधिकारी तैनात केले आहेत.सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी CAPF, बिहार पोलिस आणि राज्याबाहेरील १०६ कंपन्या तैनात केल्या आहेत.
“Counting of votes underway at a strong-room facility in Bihar during the 2025 Assembly election results day.”

  1. बिहार विधानसभा निवडणुकीचे २४३ जागांसाठी निकाल आज सकाळी ८ वाजता जाहीर होणार आहेत.

  2. नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव दोघेही विजयाचा दावा करत सत्ता मिळवण्यास उत्सुक आहेत.

  3. एक्झिट पोलनुसार एनडीएला महिला, ओबीसी आणि ईबीसी मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. २४३ जागांसाठी होणाऱ्या दोन टप्प्यांच्या मतदानाची मतमोजणी सकाळी ८ वाजता ४६ मतदान केंद्रांवर सुरू होईल. नितीश कुमार यांनी उत्साहाने विजयाची घोषणा केली आहे, तर तेजस्वी यादव यांनीही १८ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेण्याचा दावा केला आहे. एक्झिट पोलनुसार एनडीएला महिला आणि ओबीसींचा पाठिंबा मिळेल असे सूचित होते.

