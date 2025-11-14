Bihar Election Results 2025 : बिहार निवडणुकीचा निकाल आज, नितीश कुमार की तेजस्वी; कोण होणार बाहुबली? देशाचे मतमोजणीकडे लक्ष

Summaryबिहार विधानसभा निवडणुकीचे २४३ जागांसाठी निकाल आज सकाळी ८ वाजता जाहीर होणार आहेत.नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव दोघेही विजयाचा दावा करत सत्ता मिळवण्यास उत्सुक आहेत.एक्झिट पोलनुसार एनडीएला महिला, ओबीसी आणि ईबीसी मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे..बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. २४३ जागांसाठी होणाऱ्या दोन टप्प्यांच्या मतदानाची मतमोजणी सकाळी ८ वाजता ४६ मतदान केंद्रांवर सुरू होईल. नितीश कुमार यांनी उत्साहाने विजयाची घोषणा केली आहे, तर तेजस्वी यादव यांनीही १८ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेण्याचा दावा केला आहे. एक्झिट पोलनुसार एनडीएला महिला आणि ओबीसींचा पाठिंबा मिळेल असे सूचित होते. .निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की २४३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतमोजणीसाठी संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आली आहे. २४३ रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मतमोजणी केली जाईल, त्यांच्यासोबत २४३ निरीक्षक असतील. उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या एजंटांच्या उपस्थितीत मतमोजणी होईल. ४,३७२ मतमोजणी टेबल लावण्यात आले आहेत. प्रत्येक टेबलवर एक पर्यवेक्षक, एक मतमोजणी सहाय्यक आणि एक निरीक्षक असेल. १८ हजारांहून अधिक एजंट देखील या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. .सुरक्षा व्यवस्थाशांततेत मतमोजणी व्हावी यासाठी सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल) आणि बिहार पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. राज्याबाहेरील १०६ कंपन्या देखील सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत. मतदानात वापरले जाणारे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट सीलबंद केले आहेत आणि दुहेरी कुलूप असलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवले आहेत. मतमोजणी केंद्रांवर द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सीएपीएफ अंतर्गत सुरक्षा घेरण्याची जबाबदारी घेते, तर राज्य पोलिस बाह्य सुरक्षेची जबाबदारी घेतात. .Premium|Bihar Bahubali leaders: बिहार विधानसभा निवडणुकीत बाहुबली नेत्यांची भूमिका, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार.सत्तेची तिजोरी कोण उघडणार? एक्झिट पोलनुसार,एनडीएला महिला, ओबीसी आणि ईबीसींचा जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे. नितीश कुमार सत्ता टिकवून ठेवतील की तेजस्वी बिहारच्या भविष्यासाठी एक नवीन कहाणी लिहितील हे निवडणूक निकालांवरून ठरेल..FAQs 1. बिहार निवडणूक निकाल कधी जाहीर होणार? निकाल आज सकाळी ८ वाजल्यापासून टप्प्याटप्प्याने जाहीर केले जातील.2. प्रमुख मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार कोण आहेत? नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव हे दोन मुख्य दावेदार आहेत.3. एक्झिट पोलनुसार कोणाला अधिक पाठिंबा मिळत आहे? एक्झिट पोलनुसार एनडीएला महिला, ओबीसी आणि ईबीसींचा मजबूत पाठिंबा दिसत आहे.4. मतमोजणी कुठे आणि कशी होणार? ४६ केंद्रांवर ४,३७२ टेबलांवर, २४३ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली मतमोजणी होईल.5. सुरक्षेची काय व्यवस्था आहे? CAPF, बिहार पोलिस आणि १०६ बाह्य कंपन्या तैनात असून मतमोजणी केंद्रांवर द्विस्तरीय सुरक्षा आहे.6. ईव्हीएम कशा सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत? ईव्हीएम आणि VVPAT दुहेरी कुलूप असलेल्या स्ट्राँग रूममध्ये CAPF व पोलिस सुरक्षा घेर्यात ठेवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.