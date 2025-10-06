देश

By-elections in Seven States : बिहार निवडणुकीसोबतच सात राज्यातील आठ विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा!

Election Commission Announces By-elections Alongside Bihar Polls: जाणून घ्या, नेमकी कोणत्या राज्यात आणि कोणत्या मतदारसंघात होणार आहे पोटनिवडणूक?
Eight Assembly Seats Across Seven States to Go for By-polls : निवडणूक आयोगाने अखेर आज(सोमवार) बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. यंदा बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान दोन टप्प्यात होणार आहे आणि  त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. तर बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांचा घोषणा करतानाच, निवडणूक आयोगाने अन्य सात राज्यांमधील आठ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचीही घोषणा केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बिहार विधानसभा निवडणूक आणि इतर राज्यांमधील पोटनिवडणुकांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत बिहार निवडणुकांची घोषणा केली. यासोबतच जम्मू आणि काश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिझोराम, पंजाब, तेलंगणा आणि राजस्थानमधील अनेक जागांसाठी पोटनिवडणुकाही जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

 या सात राज्यांमधील आठ जागांसाठी पोटनिवडणुका ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहेत. पोटनिवडणुकीनंतर, सर्व जागांसाठी मतमोजणी १४ नोव्हेंबर रोजी एकाच वेळी होईल. जम्मू आणि काश्मीरमधील दोन जागांसाठी पोटनिवडणुका होतील, तर इतर सहा राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक जागेवर निवडणूक होणार आहे.

कुठे होणार पोटनिवडणूक? -

जम्मू आणि काश्मीरमधील बडगाम आणि नागरोटा येथे मतदान होणार आहे. याशिवाय, राजस्थानमधील अंता, झारखंडमधील घाटशिला, तेलंगणातील जुबली हिल्स, पंजाबमधील तरनतारन, मिझोरममधील दंपा आणि ओडिशातील नुआपाडी येथे पोटनिवडणुका होणार आहेत.

या पोटनिवडणुकांसाठी ११ नोव्हेंबर रोजी एकाच वेळी मतदान होणार आहे. सर्व आठ जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी बिहारच्या निवडणूक निकालांसह जाहीर केले जातील.

