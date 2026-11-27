पाटणा : चोरी म्हटले की साधारणपणे घरातील सोन्या-नाण्याची, रोख रकमेची किंवा दुचाकीची चोरी आपल्या डोळ्यांसमोर येते. मात्र, बिहारमध्ये चोरट्यांनी चक्क सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तांवरच डल्ला मारल्याच्या चार अजब घटना समोर आल्या आहेत. .६० फूट लांब लोखंडी पूल, संपूर्ण रेल्वे इंजिन, २९ फुटांचा मोबाईल टॉवर आणि चक्क एक सार्वजनिक तलावही 'चोरीला' गेल्याच्या घटनांमुळे प्रशासनाची मोठी फजिती झाली आहे..जलसंपदा अधिकारी बनून तीन दिवसांत कापला ६० फुटी लोखंडी पूल! चार वर्षांपूर्वी बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यातील अहियापुर गावात सहा जण आले आणि त्यांनी आपण जलसंपदा विभागाचे अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर गॅस कटरच्या साहाय्याने त्यांनी तीन दिवसांत कालव्यावरील ६० फूट लांबीचा लोखंडी पूल कापून त्याचे भाग वेगळे केले आणि लंपास केले. जुना पूल काढून नवीन पूल बसवला जात असावा, असे गावकऱ्यांना वाटले; पण तीन दिवसांनंतर प्रत्यक्षात अख्खा पूलच चोरीला गेल्याचे उघड झाले..रेल्वे यार्डातून इंजिन गायब अन् पाटण्यातून मोबाईल टॉवर चोरीलारेल्वे इंजिन चोरी: बेगुसराय येथे २५ ते २७ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान चोरट्यांनी रेल्वे यार्डात प्रवेश करून संपूर्ण रेल्वे इंजिनचे एकेक सुटे भाग करून चोरून नेले. या प्रकारामुळे भारतीय रेल्वे प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.मोबाईल टॉवर गायब: २०२२ आणि २०२३ च्या सुरुवातीला भंगार टोळ्यांनी पाटण्यातील सबलपूर गावातील एका कंपनीचा २९ फूट उंच मोबाईल टॉवरच अचानक गायब केल्याने मोठा गदारोळ माजला होता..रातोरात बुजवला अख्खा तलाव; पोलिसांची प्रतिक्रिया काय? डिसेंबर २०२३ मध्ये दरभंगा जिल्ह्यातील कादराबाद येथील 'नीम पोखर' नावाचा सार्वजनिक तलावच भूमाफियांनी एका रात्रीत माती टाकून बुजवला आणि त्यावर झोपडी उभारून तलाव बळकावण्याचा प्रयत्न केला..या अजब घटनांबाबत बिहारचे पोलीस महासंचालक कुंदन कृष्णन यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात भंगार उपलब्ध असल्यास चोर आपोआप त्याकडे आकर्षित होतात; या प्रकरणांचा तपास स्थानिक पोलिसांसह आंतरराज्य टोळ्यांचा सहभाग आहे का, या दिशेनेही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.